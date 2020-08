Un tren de pasageri a deraiat și a luat foc (Video)

Un tren de pasageri a deraiat și a luat foc, miercuri, în Scoția, premierul scoțian Nicola Sturgeon catalogând incidentul feroviar drept unul ”extrem de serios”.

Trenul a deraiat miercuri dimineață pe calea ferată de la Stonehaven, în Aberdeenshire.

Mai multe ambulanțe și un elicopter intervin la locul accidentului.

Trenul a deraiat miercuri dimineață pe calea ferată de la Stonehaven, în Aberdeenshire.

Deocamdată nu există detalii cu privire la numărul victimelor. Cu toate acestea, presa locală scrie că există mai multe victime după ce locomotiva și cele trei vagoane ea au sărit de pe șine, pe ruta Aberdeen – Glasgow.

Compania scoțiană de căi ferate (Network Rail Scotland) a anunțat că incidentul feroviar s-a petrecut într-o zonă afectată de inundații, după ploile puternice de noaptea trecută.

A major emergency service response to a train derailment near Stonehaven. An air ambulance is in attendance. A lot of smoke is coming out of the tree line where the railway track runs. Ambulances arriving by the minute. https://t.co/LcOYUnlF8m pic.twitter.com/rioaSUUN94

— Ben Philip (@BenPhilip_) August 12, 2020