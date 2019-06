Un medic a atacat un pacient revoltat că o „pilă” a intrat în cabinet peste rând. VIDEO!

România. București. 2019 #shareDomnul din imaginile de mai jos se numeste DR. BOGDAN MEHEDINTUMEDIC SPECIALIST ORTOPEDIE- TRAUMATOLOGIE, medic la Spitalul FLOREASCA, la care am ajuns astazi cu o infectie la picior. Pentru ca l-am rugat frumos sa ma respecte atunci cand mi-a venit randul, iar el dorea sa consulte un alt pacient care venise ca si mine cu o problema la picior, dar care era “pila” asistentei lui, doamna laudandu-se in gura mare cu acest lucru, cei doi m-au dat afara, vorbindu-mi foarte urat, chiar domnul doctor avand un comportament ca cel din imaginile de mai jos. Da, mi-a aruncat telefonul la cosul de gunoi, Mi-A SUCIT mana, si mi-a vorbit extrem de agresiv, spunandu-mi ca la el in spital el face legea, iar pe mine ma va consulta cand va avea chef si daca va avea chef! Totodata, parerea celorlalti pacienti care asteptau o aveti mai jos! *din fericire, pana acum, am intalnit foarte multi medici pe care ii iubesc si carora le port un deosebit respect. De aceea pot sa spun cu mana pe inima ca nu asa trebuia sa va purtati domnule doctor. Slava Domnului, pentru mine sunteti un caz izolat cu care sper sa nu ma mai intalnesc! #share sa se vada si EL

Publicată de Costin Teodorescu pe Miercuri, 19 iunie 2019