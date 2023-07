Un exemplu de urmat! Sală de lectură, cu 3.500 de cărţi, într-o şcoală rurală din Banat

Asociația Citești și Crești, în colaborare cu Primăria Comunei Carașova, cu sprijinul financiar oferit de HELLA România, finalizează proiectul „Sală de lectură în școală”. Spațiul este în curtea Liceului Bilingv Româno-Croat din Carașova, jud. Caraș-Severin, aflat în subordinea Primăriei Comunei Carașova și pune la dispoziție, pentru toți care îi vor trece pragul, cărți destinate copiilor de toate vârstele, cărți din programa școlară, dar include și titluri pentru adulți. În jur de 3.500 de cărți se găsesc în rafturile sălii. Proiectul se adresează copiilor, tinerilor carașoveni și nu numai.

De asemenea, include o zonă de videoproiecție cu întreg suportul tehnologic pentru a urmări un film, un film documentar sau a prezenta un proiect școlar. ARTcorner este o zonă pentru relaxare prin pictură, desen, jocuri interactive pentru toate vârstele. Necesar a fost și un colțul al corpului uman, o alternativă pentru a susține orele de biologie sau pentru studiul individual.

În esență, intenția pentru amenajarea acestui spațiu a fost de a le oferi copiilor și tinerilor un spațiu al lor: pentru întâlniri, un loc de discuții care se pot transforma în proiecte; un spațiu al curioșilor, unde să se regăsească, un loc cu povești de toate felurile, un loc de creație; o alternativă a orelor de română, desen, istorie sau biologie; un loc de joacă sau pentru studiu individual.

HELLA România a preluat această inițiativă pentru finanțare, în cadrul programului global derulat de Fundația FORVIA și în acord strategia națională derulată prin HELLA for Education. Inițiativele pentru educație ale companiei vizează educația formală și non-formală în vederea susținerii performanței, spiritului antreprenorial, creativității.

Sala de lectură din cadrul Liceului Bilingv Româno-Croat din Carașova, jud. Caraș-Severin, aflat în subordinea Primăriei Comunei Carașova a beneficiat de un buget de 20 000 de euro, urmând ca spațiul să fie coordonat/ administrat de Primăria Comunei Carașova în strânsă colaborare cu liceul comunal. Sala este deschisă pe tot parcursul zilei.

Proiectul „Sală de lectură în școală” s-a născut din dorința de a aduce biblioteca mai aproape de copii, de a-i da o nouă formă. Astfel, am reușit să transformăm biblioteca tradițională într-un spațiu de dezvoltare, creație, învățare și, bineînțeles, de a descoperi lectura.

Asociația Citești și Crești a fost înființată în anul 2018 în Timișoara cu scopul de a amplasa biblioteci cu acces ușor și gratuit în secțiile de pediatrie. Ulterior, cărți de toate tipurile si materiale didactice au ajuns în centre de copii, diferite adăposturi, cămine de bătrâni sau sub formă de cadouri pentru persoanele internate în spital. În momentul de față – pe lângă aceste tipuri de proiecte – asociația are o direcție nouă în domeniu medical sub denumirea „Sănătate dăruim în sate”, în fapt, organizarea caravanelor medicale în mediul rural.