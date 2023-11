Un consilier local USR din Dumbrăvița își somează șefii de partid să facă publice înțelegerile cu omologii din PSD Timiș.

Înțelegerile din culise între USR și PSD, în ceea ce privește voturile din Consiliul Local Timișoara, par a se replica și în Dumbrăvița.

Unul dintre consilierii locali USR din comuna periurbană, Radu Vlădescu, a lansat, duminică după-amiază, la concurență cu scandalul având-o ca protagonistă pe Elena Lasconi, mai multe întrebări adresate conducerii județene și locale a partidului.

Redăm, în continuare, postarea făcută de consilierul local din Dumbrăvița pe grupul de Facebook Membri USR Timiș: “Stimată conducere județeană și locală, aseară am fost luat prin surprindere de o declarație a unui consilier local PSD Dumbrăvița care a afirmat și confirmat răspicat că organizația din care face parte a fost dizolvată de Alfred Simonis în urma refuzului său de a executa un ordin de partid a lui Alfred Simonis privind votul pentru aprobarea bugetului UAT Dumbrăvița (n.r. – în textul original apare USR Dumbrăvița, dar, evident, era vorba de o eroare), ordin decurs în urma unei înțelegeri USR PSD (bănuiesc Timiș). Astfel am câteva întrebări la care aș dori să îmi răspundeți în primul rând mie, consilier local, deoarece nu am habar de astfel de înțelegeri și astfel să pot să le răspund și eu votanților noștri care mi-au adresat întrebări legat de acest subiect după apariția acestor informații în spațiul public local din Dumbrăvița. Pentru context am să pun postările colegului de la PSD Dumbrăvița. 1. A existat / există o astfel de înțelegere între USR și PSD? 2. Care au fost obiectivele acestei negocieri? 3. Cine a fost delegat să poarte astfel de negocieri și în baza cărei decizii statutare s-au purtat aceste negocieri? 4. Ce s-a oferit în acest negocieri și ce s-a primit la schimb? 5. De ce aceste negocieri nu au fost făcute publice dacă considerăm că nu avem nimic de ascuns față de electorat? Vă rog respectuos să dați curs acestei solicitări pentru a clarifica aceste aspecte îngrijorătoare. Mulțumesc”.

Singurul șef din USR Timiș care a reacționat a fost Dan Reșitnec, vicepreședinte al filialei județene și, totodată, șef de cabinet al primarului Timișoarei, Dominic Fritz. Liderul userist pare să fi avut duminică o zi proastă, căci a reușit să se facă de râs într-un mare fel, confundând subiectul abordat de Vlădescu – votarea proiectului de buget – cu subiectul votării PUG-ului comunei.

O replică adresată de autorul postării unui coleg de pe grupul de Facebook ne-a reținut atenția: “Întreabă-l pe Sergiu Dorin (n.r. – Sergiu Dorin Grui) viceprimarul nostru USR ce a negociat în numele primarului cu oameni din conducerea PSD Timiș pe la colțuri de mese”.

Curioși să aflăm cine sunt șefii din PSD Timiș cu care s-a întâlnit viceprimarul Dumbrăviței, l-am contactat pe Radu Vlădescu, solicitându-i mai multe detalii pe subiectul respectiv. Iată răspunsul acestuia: “Las conducerea județeană și locală să ne spună, nu doresc să fac comentarii pe marginea unor declarații pe care le-am făcut intern, în cadrul partidului”.

L-am contactat apoi și pe viceprimarul USR al Dumbrăviței, pe care l-am întrebat dacă este adevărat ce susține colegul său de partid, răspunsul lui Sergiu Grui venind prompt: “Nu am făcut și nu fac negocieri <<pe la colțuri de mese>> în numele primarului nici cu conducerea PSD, nici cu altcineva. Prin urmare ceea ce se susține în comentariul respectiv nu este adevărat”. Am insistat, continuând discuția cu domnul Grui: “Am înțeles nuanța. Ați stat la masă cu un reprezentant al PSD Timiș, dar n-ați negociat nimic, doar ați mâncat. Corect, da?”. Și de această dată, viceprimarul Dumbrăviței a răspuns imediat: “Mai exact am stat la masă, eu am băut o cafea și dânsul nu țin minte să fi consumat ceva”.