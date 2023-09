Un bănățean zguduie Imperiul Leilor. Ioan Telechi, de loc din Bocșa dar stabilit de peste 20 de ani în Spania, a semnat un contract de 1.250.000 de euro în cadrul emisiunii de la Pro TV.

A fost cea mai mare investiție de până acum a celor cinci investitori care, tot pentru prima dată, au avut nevoie de momente în care să se sfătuiască înainte de a lua o decizie. După care au decis să finanțeze afacerea pe care bocșeanul de 50 de ani vrea să o demareze pentru 40% din valoarea acesteia!

Deși, inițial, Ioan Telechi a propus doar 20%, s-a bătut palma pentru producerea de sisteme de climatizare cu care bocșeanul sfidează încălzirea globală și amână fierberea planetei cu o idee simplă, dar genială. Totul s-a văzut în emisiunea din 26 septembrie, scrie caon.ro.

Dar succesul de marți seara nu a venit singur. Scriem asta deoarece Ioan Telechi a condiționat semnarea contractului de semnarea altui contract în valoare de 2,5 milioane de euro cu o companie auto. În acest fel, bocșeanul stabilit de 23 de ani în Spania va asigura viitorul afacerii cu care marți seara a uimit pe toată lumea. I-au trebuit șase ani ca să intre în domeniul automotive, iar al doilea pas pe care vroia să-l facă a fost să intre în industria pentru camere frigorifice, climatizare de localuri sau de locuințe. Și i-a făcut pe amândoi chiar dacă, la început, cei cinci investitori l-au primit cu ironie.

Sistemul de climatizare auto al lui Ioan Telechi e 100% electric și cu 80% mai economic. O mașină electrică consumă cu climatizarea 1,3-1,4 kw, însă aparatul bocșeanului consumă 0,4 kw. Adică economisește cam 60%-70% din consum și răcește mult mai bine și mult mai repede. Funcționează pe bază de celule în care, dacă se injectează energie, o parte dă frig, iar cealaltă dă căldură. Dar dacă aceleiași celule i se dă pe o parte frig și pe cealaltă cald, generează electricitate. Asta înseamnă că jumătate din aparat dă căldură, iar cealaltă jumătate poate încărca bateria. Atunci economia urcă la 80%. Iar cheltuielile cu service-ul sunt la fel de mici.

Pe scurt, acesta este sistemul pe care bocșeanul l-a conceput inițial pentru mașina sa lipsită de climă cu care înfrunta căldurile toride din Spania. Apoi l-a arătat unor ingineri care l-au sfătuit să-l îmbunătățească. În 2017, Ioan Telechi breveta invenția sa în Spania, ulterior obținând brevet european.

„La ora actuală, este montat pe un model de mașini al unei firme spaniole cu care, în prima fază, am un contract de 25.000 de unități. Prototipul meu va fi montat în ușă. Are dimensiuni de 40/20/15 cm. Sistemul meu are în interior un lichid în circuit închis, pe care aparatul îl încălzește sau răcește, putând să și congeleze. În maxim două minute și jumătate poate scădea temperatura din interiorul unei mașini de la 40°C la 22°C”, a explicat Ioan Telechi în cadrul emisiunii. Invenția sa a atras atenția marilor samsari care i-au oferit… 50.000 de euro pentru a le da patentul și toate drepturile asupra acestuia. „Ofertă” la care bocșeanul a spus „pas”. Și bine a făcut, pentru că acum face pasul cel mare spre dezvoltarea unei afaceri care este a lui.

„Sunteți extraordinar de bun. E extraordinar ca un român să aibă o invenție patentată după care ar trebui să tânjească fiecare producător de frig!”, a spus la final Daniel Mischie, unul dintre cei cinci investitori cu care Ioan Telechi a bătut palma. „S-a mai întâmpla ca leii să iasă la sfat? Niciodată. Totul are un început. N-am cuvinte. Sunt mândru de tot ce-am realizat!”, a încheiat bocșeanul cu modestia omului aflat pentru prima dată în fața camerelor, temător că, după atâția ani peste hotare, româna sa a început să scârțâie. Afacerea însă a început să meargă ca unsă.

