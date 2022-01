Video: Momentul în care tsunamiul din Pacific spulberă ţărmul. Mărturiile oamenilor disperaţi: situaţia s-ar putea agrava

Alertă în mai multe ţări din Oceania, inclusiv Tonga, Fiji sau Noua Zeelandă, după ce erupţia unui vulcan subacvatic din Pacificul de Sud a provocat un tsunami. Valul a lovit deja Tonga, iar oamenii îngroziţi vorbesc despre clipele de teroare prin care încă mai trec. Situaţia s-ar putea agrava în următoarele ore, avertizează autorităţile.

Un tsunami a lovit, sâmbătă dimineaţă, statul Tonga din Oceanul Pacific, după o erupţie violentă a vulcanului subacvatic Hunga Tonga-Hunga Haʻapai. Momentul erupţiei a fost surprins din satelit, iar pe reţelele de socializare au apărut deja primele imagini cu valul ameninţător, care a măturat ţărmul din Tonga.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe

„Primul instinct a fost să mă adăpostesc sub masă. Am luat-o de mână pe sora mea mai mică şi le-am strigat părinţilor şi celor din casă să facă la fel ca mine”, povesteşte Mere Taufa, unul din localnicii surprinşi de tsunami, potrivit BBC. Familia din Tonga se pregătea să servească masa, când zgomotul asurzitor le-a tăiat respiraţia. Unul din copii a crezut că a început un bombardament în apropiere. „Auzeam strigăte peste tot, oamenii erau disperaţi să ajungă în siguranţă, undeva cât mai sus faţă de nivelul solului”, mărturiseşte femeia.

This family were in church. They’d just finish having choir practice and the tsunami hit 😩❤️🇹🇴 #Tsunami #Tonga #Oceania pic.twitter.com/j1poqeJ5Td

— Journalist Siraj Noorani (@sirajnoorani) January 15, 2022