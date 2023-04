Trei factori de risc ai conjunctivitei

Cel mai puternic factor de risc pentru apartia conjunctivitei il reprezinta contactul direct sau indirect cu secretiile oftalmice ale unei persoane infectate. Factorii de risc comuni in dezvoltarea conjunctivitei sunt igiena necorespunzatoare, lucrurile personale infectate, probleme anterioare ale globului ocular si bolile autoimune.

Afla din acest articol cativa dintre cei mai importanti factori de risc ai conjunctivitei si alte cateva informatii utile despre aceasta infectie.

Ce este conjunctivita

Conjunctivita reprezinta inflamarea conjunctivei, membrana transparenta ce captuseste pleoapele. Afectiunea este una comuna si poate aparea la orice varsta ca urmare a expunerii la o serie de factori infectiosi, alergeni sau de mediu. [1]

Atunci cand un factor extern sau agent infectios atinge acest strat, poate declansa inflamarea conjunctivei. In general, afectiunea nu dureaza mult timp si poate fi remediata cu sau fara tratament. [2]

Factorii de risc ai conjunctivitei

Cel mai adesea, conjunctivita este cauzata de agentii infectiosi, precum bacterii, virusuri sau chiar fungi. Este indicata o igiena riguroasa a ochilor, a mainilor si a oricaror obiecte ce intra in contact cu globul ocular. [3] Se recomanda ca in momentul in care prezinti simptome ale acestei afectiuni sa te adresezi unui medic specialist. Factorii de risc cei mai comuni care te pot predispune la aparitia conjunctivitei includ:

Igiena precara;

Utilizarea incorecta a lentilelor de contact;

Obiecte personale contaminate;

Spatiile aglomerate in care se petrece mult timp (scoli, cazarme);

Probleme anterioare ale globului ocular, precum xeroftalmia, blefarita sau anomalii anatomice ale suprafetei oculare ori ale pleoapelor;

Interventii chirurgicale recente;

Consumul cronic de medicamentatie topica;

Compromiterea sistemului imunitar;

Lunile de vara si iarna (conjunctivita bacteriala apare, in mod special, iarna, iar cea virala, in lunile de vara). [1, 2, 3]

Factorii de risc ai conjunctivitei neonatale

Un alt tip de conjunctivita, cea neonatala, apare la nou-nascuti. In cazul in care aceasta nu este tratata imediat, poate sa chiar si la cecitate. Aceasta afectiune este in stransa legatura cu momentul nasterii, tipul de nastere (naturala sau cezariana) sau bolile preexistente ale mamei. Printre factorii de risc se numara:

Infectiile perinatale;

Mame infectate HIV;

Expunerea nou-nascutului la microorganisme patogene;

Ruperea prematura a membranelor;

Profilaxia inadecvata postnatala;

Expunere la nitrat de argint;

Traumatisme oculare in timpul nasterii;

Ventilatia mecanica;

Nasterea prematura;

Ingrijirea prenatalainadecvata;

Igiena precara in timpul nasterii. [2, 3]

Factori de risc ai conjunctivitei alergice

Cojunctivita alergica poate aparea ca urmare a expunerii la o serie de elemente, de la polen, pana la razele ultraviolete. Simptomele sale includ prurit, inflamatia oculara si lacrimarea excesiva, precum si rinoree, tuse sau stranut. Este cauzata de variata alergeni, de aceea, este recomandat ca persoanele predispuse sa ceara sfatul unui medic alergolog.

Polen;

Parul sau secretiile animalelor, precum saliva;

Parfumurile;

Cosmeticele;

Poluarea atmosferica;

Fumatul;

Anumite alimente sau conservanti;

Lunile de primavara / vara. [1, 2]

Cum se tratează conjunctivita

In cazul in care conjunctivita este cauzata de un agent microbian, medicul iti poate prescrie colir cu antibiotic, pentru a trata infectia. Sub tratament antibiotic, simptomele se remit in aproximativ 2 – 3 zile. [3] Cu toate acestea, antibioticele trebuie utilizate cu precautie, doar la recomandarea medicului si in situatii justificate.

Tratamentul antibiotic este folosit doar pentru conjunctivita bacteriana, dar nu si pentru cea de cauza virala. Aceasta, cel mai frecvent, nu necesita tratament etiologic, iar simptomele pot disparea in aproximativ 7 – 10 zile. In cazul in care observi ca simptomatologia persista pentru o perioada mai lunga de timp, este recomandat sa contactezi medicul oftalmolog. [1]

Acest articol are rol informativ. In cazul in care prezinti simptomatologia specifica, se recomanda sa anunti medicul de familie. Indiferent de cauza, conjunctivita este o afectiune ce nu trebuie neglijata. De aceea, este indicata preventia, prin spalarea corespunzatoare a mainilor si a fetei, precum si igiena lucrurilor personale ce intra in contact direct cu globii oculari.

Surse: