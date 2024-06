Tradiția sportivă a familiei Păltinișanu, începută cu „Tata Mare”, legenda Politehnicii, și continuată sub panou. Trei generații, cu juniorul Dan dorind să-și depășească tatăl și bunicul

Al treilea Dan din familia Păltinișanu continuă tradiția sportivă începută cu „Tata Mare”. Bunicul juniorului nostru de la echipa U13 a scris istorie pentru Politehnica Timișoara, fiind artizanul cuceririi Cupei României în anul 1980, cu golul decisiv marcat în poarta puternicei Steaua București: 2-1.

Zece ani a petrecut la echipa din capitala Banatului cel care a primit convocări și în naționala României. Și care a lăsat în urmă, pe lângă o carieră legendară, un băiat, căruia i-a pus numele tot Dan și care a îmbrățișat, la rândul său, domeniul sportului, lăsând însă fotbalul pentru baschet. Și ce decizie bună a luat!

Fostul component al lotului grupării Elba Timișoara a fost unul dintre cei mai buni jucători români ai generației sale, primind constant convocări la lotul de seniori al României și contribuind, la fel ca tatăl său, la cucerirea Cupei României. Se întâmpla în anul 2010 și era vorba despre primul trofeu din istoria baschetului timișorean, cucerit în mandatul antrenorului Dragan Petričević.

Băiatul lui Dan Păltinișanu poartă același nume și continuă tradiția sportivă a familiei sale. A început baschetul la clubul local CSȘ Bega, a continuat la Vest Activ, iar în vara anului trecut a făcut pasul la SCM Timișoara, fiind inclus în echipa U13 pregătită de antrenorii Radenko Toroman și Ciprian Prejban. Mai mult decât atât, l-a avut coleg de club pe tatăl său, reactivat la vârsta de 43 de ani la echipa noastră secundă, care a evoluat în Liga 1 de seniori. Micul Dan ne-a vorbit despre începuturile sale în baschet, precum și despre sezonul recent încheiat, unul în care a făcut parte dintr-un grup nou de jucători, închegat de un staff tehnic cu mare experiență în sectorul juvenil.

„Am început baschetul la CSȘ Bega, cu Andrei Talabă, la vârsta de șase ani. M-am mutat apoi la Vest Activ la vârsta de opt ani, unde i-am avut antrenori pe Ștefan Butuc și Ciprian Prejban. Mi s-a părut interesant baschetul, am vrut să văd cum este și mi-a plăcut. Pentru mine este o plăcere să joc baschet. Din actualul grup mă știam cu colegii de la Vest Activ, dar și cu cei de la MP Sport, pentru că am jucat amicale cu ei. După ce am venit la SCM Timișoara, la început a fost puțin mai greu, pentru că la Vest Activ aveam doar două antrenamente pe săptămână, iar acum ne antrenăm zilnic.

Sper ca anul viitor să batem echipele din Cluj-Napoca, Oradea și Sibiu. Ne vom antrena mai mult la vară, vrem să le învingem. Mă uit la Euroligă, îmi plac Partizan Belgrad, Real Madrid și Panathinaikos Atena. Nu prea urmăresc ce se întâmplă în NBA, însă dacă este să aleg o echipă aș opta pentru Milwaukee Bucks, pentru că îmi place Giannis Antetokounmpo. Urmăresc și meciurile echipei noastre de seniori, de cele mai multe ori din tribună, îmi place cum joacă Nikola Gajić, are mână bună. Tata mă ajută, îmi spune unde greșesc și mă motivează. Mi-ar plăcea să-l depășesc în carieră„, ne-a declarat Dan Păltinișanu jr.

După ce s-a retras din activitate, tatăl său a intrat în afaceri, deschizând două restaurante, ambele la Shopping City Timișoara: Sanki și, mai recent, Peneș Curcanul.