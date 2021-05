Toate măsurile de relaxare care intră în vigoare din 15 mai. Hotărârea de Guvern a fost publicată în Monitorul Oficial

Guvernul a adoptat în şedinţa de guvern de vineri seara hotărârea prin care sunt relaxate mai multe măsuri.

Astfel, din 15 mai, masca nu va mai fi obligatorie în spațiile deschise neaglomerate, carantina de noapte dispare, iar terasele și restaurantele vor fi deschise de la 5 dimineața până la miezul nopții, conform HotNews.ro.

La finalul ședinței de guvern, au susținut declarații prim-ministrul Florin Cîțu și secretarul de stat Raed Arafat.

Florin Cîțu:

De pe 15 mai, se elimină restricțiile privind portul măștii în spațiile deschise neaglomerate, urmând ca restricția să fie aplicată în târguri, stații, mijloace de transport în comun, la locul de muncă

Se elimină restricțiile privind circulația pe timpul nopții a persoanelor

Se stabilește programul restaurantelor, cafenele în intervalul 05-24.00

În spații deschise, competițiile sportive – 25 la sută din capacitatea spațiului, doar pentru persoanele vaccinate, pentru care au trecut 10 zile de la completarea schemei de vaccinare, test negativ PCR nu mai vechi de 72 de ore, sau test antigen negativ nu mai vechi de 24 de ore.

Organizarea spectacolelor de tip drive-in: numai dacă membrii ocupați ai mașinii sunt membri ai aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane

Concerte, festivaluri: permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori, cu 2 metri pătrați pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii, persoanelor vaccinate complet, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare, rezultat negativ PCR nu mai vechi de 72 de ore, antigen nu mai vechi de 24 de ore, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori

Workshopuri pentru adulți: maxim 50 de persoane în interior, maxim 200 de persoane în exterior.

spații închise – săli de sport – fără a depăși 50 la sută din capacitate unde incidența cumulată la 14 zile mai mică sau egală cu 3 la 1000 de locuitori, cu suprafață 7 metri pătrați pentru fiecare persoană

Operatori economici – săli de sport: 70% din capacitate, în localitățile în care incidența pe ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3 la mia de locuitori, patru metri pătrați pentru fiecare persoană, dar persoanele trebuie să prezinte certificat de vaccinare.

Patroni de sală de fitness cum vor verifica că sunt vaccinate persoanele: să prezinte certificatele de vaccinare

De la 1 iunie vor fi adoptate şi alte măsuri

Raed Arafat, dacă persoanele care au trecut prin boală, vor putea participa la spectacole.

Dacă prezintă test. Nu mai este valabil aspectul că dacă am fost bolnav, prezint hârtie că am fost bolnav. O să observaţi că am scos această posibilitate şi sunt două posibilităţi: vaccin sau test.

Hotărârea de Guvern pentru completarea stării de alertă a fost publicată în Monitorul Oficial.

Foto: Mediafax/ Eduard Vînătoru