Timișoara: Sondajul în care câștigătorii se află pe locul III

USR a realizat un sondaj la nivelul municipiului Timișoara, pentru a vedea intenția de vot de la viitoarele alegeri locale. Fiind realizat la comanda unui partid politic, sondajul trebuie privit cu anumite rezerve, mai ales că are și o marjă uriașă de eroare, + sau – 5 la sută.

Totuși, câteva date se pot desprinde, iar ele sunt foarte interesante în ceea ce privește felul în care sunt percepuți principalii candidați în raport u partidele pe care le reprezintă. Așadar, ca vot politic, PNL se află pe primul loc, cu 40 la sută, urmat de USR-Plus, cu 31,3 la sută, PSD, cu 9,5 la sută și Pro România, cu 6,2 la sută. Ordinea în clasament nu diferă prea mult nici atunci când vorbim de opțiunea pentru un candidat sau altul, numai că procentele se schimbă semnificativ, iar acet lucru este un indicator extrem de important la alegeri.

Cea mai importnată concluzie este că majoritatea candidaților creditați cu șanse se află sub scorul patidului. Chiar și Nicolae Robu, care, fără îndoială, se bucură de cea mai mare notorietate, stă mai slab decât PNL, e drept, cu mai puțin de un procent, primarul fiind preferat de 39,3 la sută dintre timișoreni. Dominic Fritz are aproape cu două procente mai puțin decât USR-Plus, iar PSD, care nu are încă un candidat deseenat, nici măcar nu apare în sondaj, unde își face loc, totuși, Adrian Orza, cu 5 la sută. Singurul concurent care stă mai bine decât partidul pe care-l reprezintă este Marius Craina, de la Pro România, acesta având un scor aproape dublu față de cel al formațiunii politice, 11,1 la sută.

La Consiliul Județean Timiș, diferențele sunt și mai vizibile. Vorbim, atenție, doar de votul din Timișoara, sondajul neadresîndu-se și cetățenilor din restul județului. Astfel, Alin Nica are cu aproape zece procente mai puțin decât partidul său, PNL, primarul din Dudeștii Noi fiind preferat de 30, 5 la sută dintre timișoreni. Nici candidatul USR-Plus, Cristian Moș, nu ajunge la nivelul partidului, având cu cinci procente mai puțin, 25, 6 la sută. Singurul concurent care depășește scorul partidului este Călin Dobra, actualul președinte al CJT, care are cu aproape patru procente mai mult decât PSD, 13,1 la sută. Mai trebuie luat în calcul și faptul că rezultatul de la consiliul județean poate fi influențat chiar decisiv de votul alegătorilor din afara Timișoarei.