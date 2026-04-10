Susținere financiară pentru echipele de robotică ale colegiilor „Pedagogic” și „Loga”. Consilierii locali vor vota alocarea a 360.000 de lei

Cultură/Educaţie
Publicat în de Gianina Ianăş

Primăria Municipiului Timișoara a transmis că, în prima întrunire a consilierilor locali, se va propune alocarea a 360.000 de lei din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare și cazare ale echipelor de robotică CSH și CyberMoon, calificate la cele mai importante competiții internaționale din cadrul FIRST Tech Challenge.

CSH, de la Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”, merge la Campionatul Mondial de Robotică de la Houston, iar CyberMoon, de la Colegiul Național „C.D. Loga”, va reprezenta Timișoara la European Premier Event 2026, în Eindhoven.

„Suntem mândri de munca, creativitatea și pasiunea acestor tineri și vrem să știe că eforturile lor sunt văzute și apreciate acasă, la Timișoara. Le dorim mult succes și rezultate pe măsura talentului lor!”, a informat municipalitatea.

