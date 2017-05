Surpriză la concursul pentru șefia Casei de sănătate Timiș. Carmen Stoica a aruncat prosopul!

Articolul „Mascaradă la Casa de sănătate Timiș”, publicat în ediția de luni, 8 mai, în care dezvăluiam cum legislația în vigoare este călcată în picioare pentru ca SISTEMUL să-și planteze oamenii de paie în pozițiile-cheie din Sănătate, a avut un efect rapid: protagonistul respectivului articol, fostul șef interimar al Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Timiș (CJASTM), doamna Carmen Stoica, nu s-a mai prezentat la proba scrisă a concursului desfășurat joi pentru ocuparea postului vacant de președinte-director general al CJASTM! Informația ne-a fost oferită chiar de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Marian Burcea, cu care am avut joi o conversație telefonică extrem de interesantă.

Cică dosarul e în regulă…

Astfel, domnul Burcea ne-a explicat contextul în care dosarul de concurs al doamnei Stoica a fost validat, în condițiile în care noi am arătat, cu date și informații concrete, că dumneaei nu îndeplinea condițiile specifice prevăzute de legislația în vigoare, de șapte ani vechime în specialitate și de cinci ani experiență în funcții de conducere: „Vă asigur de un singur lucru: intențiile mele sunt foarte normale și coerente. Vreau să vă spun că nu îi puteam interzice doamnei respective să-și depună dosarul. Că or fi false actele pe care și le-a depus, nu știu… Nu este treaba mea să verific aceste acte, alte instituții trebuie să o facă, Ministerul de Interne, de exemplu…”.

… dar candidatul nu s-a mai prezentat!

După care a venit bomba: „Vă mai spun o surpriză de ultimă oră: doamna Stoica nu s-a mai prezentat la examen, deci nu are cum să fie președinte! Nu știu de ce nu s-a prezentat… Examenul este foarte bine securizat, practic ei i-a fost frică să vină la examen…”. Noul președinte al CNAS – Marian Burcea a fost numit în luna martie la conducerea instituției – ne-a precizat și care au fost motivele pentru care a pus punct, săptămâna trecută, interimatului doamnei Stoica la șefia CJASTM: „Am schimbat-o din funcție doar pe 3 mai pentru că a fost în concediu, altfel o schimbam mai demult. Am schimbat-o datorită unor nereguli semnalate. Eu am fost instalat aici în 21 martie. Prima problemă pe care am avut-o a fost cu Timișoara: nu s-a semnat contractul cu Spitalul , motiv pentru care premierul m-a sunat să iau măsuri. Am sunat la spital, am făcut comisie de mediere cu spitalul. Am văzut atunci că lucrurile merg rău. Am schimbat-o din funcție pentru neprofesionalism și greșeli mari de management”.

Ramură de măslin dinspre CNAS

Domnul Marian Burcea a încheiat conversația cu noi asigurându-ne că, din punctul său de vedere, atitudinea sa va fi una deschisă și fără ascunzișuri:

„Dați-mi și mie o șansă, vă rog! Eu îmi fac treaba cu onestitate și transparență. Vorbiți cu directoarea Spitalului din Timișoara, o să vedeți că eu le-am dat un semnal numai de bine și de transparență. La mine nu merge cu <Ia-mă, nene, și pe mine>, la mine vorba e vorba, șușanelele nu merg la mine”.

Curățenie de primăvară

Acum, dacă tot suntem la capitolul „expresii și zicători”, cităm și noi din „Scrisoarea a III-a”: „Cât suntem încă pe pace, eu îți zic: Bine-ai venit!”. Nu avem, deocamdată, nici un motiv să îl suspectăm de intenții ascunse pe noul președinte al CNAS, chiar și simplul fapt că a acceptat o discuție cu noi, fără formalități și introduceri savante, așa cum procedează, de regulă, mai-marii zilei, e o bilă albă.

Doar că o altă zicală celebră spune că „până la Dumnezeu te mănâncă sfinții”, astfel încât bunele intenții ale lui Marian Burcea pot fi subminate de agenda diferită a subalternilor săi. Dacă ne aruncăm o privire pe organigrama CNAS, observăm, de exemplu, că fostul președinte al instituției, Radu Țibichi, este, în continuare, pe cai mari, ocupând funcția de director general și fiind, astfel, al treilea om ca importanță în CNAS.

Or acest onorabil domn Țibichi este exact cel care a instalat-o, în vara trecută, pe Carmen Stoica la șefia CJASTM și, mai mult, cel care ne-a transmis, prin intermediul biroului de presă, explicația aberantă că, dacă ești conducător interimar, nu ai nevoie nici măcar să fi absolvit patru clase, darmite să ai șapte ani de vechime în specialitate și cinci ani de experiență în funcții de conducere, ci doar să îndeplinești câteva condiții elementare (cetățenie română, domiciliu stabil în România etc)! Așadar, dacă tot vrea să facă ordine în CNAS, domnul Burcea ar trebui să înceapă prin a-l lua la întrebări pe predecesorul său, care ar trebui obligat să își justifice decizia aberantă luată anul trecut.

Am avut gura spurcată…

Și, dacă reflectăm la cele mărturisite acum de Marian Burcea, cu privire la managementul defectuos și problemele apărute la Timișoara în mandatul de interimar al doamnei Stoica, ne dăm seama că, în articolul publicat vara trecută, „Biroul de presă al CNAS face dezvăluiri halucinante: la conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate pot fi instalaţi o femeie de serviciu sau un măturător stradal”, am anticipat aceste derapaje: „Ar fi comic dacă n-ar fi tragic, fiindcă ne îngheață zâmbetul pe buze când realizăm cine are grijă de sănătatea noastră”…