Şoferi drogaţi, băuţi şi fără permis, prinşi în Timişoara şi judeţ

Potrivit IPJ Timiş, la data de 16 iulie a.c., în jurul orei 01.00, poliţiştii Serviciului Rutier, au oprit, în trafic, pe Splaiul Tudor Vladimirescu, un autoturism condus de tânăr în vârstă de 28 de ani. În urma testării cu aparatul Drugtest, a rezultat faptul că acesta se afla sub influența substanțelor psihoactive, respectiv cocaină. În continuare, polițiștii l-au condus la spital în vederea prelevării mostrelor biologice. A fost întocmit dosar penal sub aspectul infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

La data de 17 iulie a.c., în jurul orei 19.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control pe DN59, un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 20 de ani. În urma testării cu aparatul Drugtest, a rezultat faptul că acesta se afla sub influența substanțelor psihoactive, respectiv canabis. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. A fost întocmit dosar penal sub aspectul infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, conform sursei.

La data de 17 iulie a.c., în jurul orei 09.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control pe strada Aristide Demetriade din municipiul Timișoara, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 65 de ani.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat faptul că acesta se afla sub influența substanțelor băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost întocmit dosar penal sub aspectul infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

La data de 17 iulie a.c., în jurul orei 15.35, polițiștii Secției 11 Poliție Rurală Sânnicolau Mare au oprit pentru control pe raza comunei Saravele, un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 18 de ani. În urma verificărilor efectuate de către polițiști în bazele de date, a rezultat faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, autoturismul fiind neînmatriculat având montate plăcuțe cu număr fals de înmatriculare. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere, conducerea unui vehicul neînmatriculat și cu număr fals de înmatriculare.

La data de 18 iulie a.c., în jurul orei 04.45, polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Deta au oprit pentru control pe raza localității Livezile, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 58 de ani. În urma verificărilor efectuate de către polițiști în bazele de date, a rezultat faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, autoturismul fiind neînmatriculat având montate plăcuțe cu număr fals de înmatriculare. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere, conducerea unui vehicul neînmatriculat și cu număr fals de înmatriculare, a precizat Poliţia Timiş.