Șofer din Constanța, urmărit în Ungaria, prins în România, dincolo de Vama Nădlac

Poliția de Frontieră Română a solicitat, duminică, ajutorul unui echipaj de poliție pentru oprirea unui autoturism care figura ca fiind furat din Ungaria.

Autoturismul respectiv a fost urmărit pe o autostradă de pe teritoriul Ungariei de către polițiștii ungari, dar nu a putut fi oprit, iar, la intrarea în România, de asemenea, nu a putut fi oprit.

Astfel, un echipaj de poliție de la Biroul Autostrăzi Deva-Nădlac a preluat urmărirea, și, la 48 de kilometri de intrarea în România, s-a reușit oprirea acestuia. În momentul opririi autoturismului, acesta a acroșat ușor alte două autovehicule.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că șoferul, în vârstă de 26 ani, din municipiul Constanța, nu deținea permis de conducere.

În urma testării acestuia cu aparatele din dotare, rezultatele au fost negative, nefiind identificate alte probleme la controlul autoturismului.

În cauză a întocmit dosar penal. Șoferul a fost predat Poliției ungare pentru continuarea cercetărilor, potrivit Mediafax.