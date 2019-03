Șoc în lumea mondenă. Andreea Bălan, de urgenţă din nou la spital. A ajuns pe perfuzii, în această dimineaţă. Ce se întâmplă cu vedeta

Andreea Bălan trece, din nou, prin momente delicate. Spynews.ro a aflat în exclusivitate că îndrăgita artistă a fost internată pentru a treia oară. Andreea Bălan a ajuns la un spital privat, iar medicii au pus-o imediat pe perfuzii.

Andreea Bălan a ajuns iar pe mâinile medicilor. Artista a sângerat din nou şi a fost nevoie de intervenţia medicilor. Artistei i s-au format iar hematoame, care vor trebui operate.

Este ţinută sub observaţie, are un hematom sub operaţie, dar din cauză că în ultimele două săptămâni a avut deja două operaţii, în acest moment nu se poate interveni iar chirgical, Andreea Bălan fiind ţinută sub observaţie.

Andreea Bălan, operată pentru a doua oară zilele trecute

Potrivit surselor www.spynews.ro din cadrul spitalului, Andreea Bălan a ajuns la clinica unde a născut, iar a doua zi a fost operată de urgenţă. Medicii au descoperit că s-au format nişte hematoame sub operaţie şi a fost nevoie urgentă de o nouă intervenţie chirurgicală. Aşadar, vedeta a trecut în mai puţin de două săptămâni prin două operaţii grele.

Ceea ce atrage atenţia şi arată că sursele www.spynews.ro au dreptate este chiar o fotografie postată de Andreea Bălan. Ştim cu toţii că micuţa Ella Maya nu a fost prezentă la spital atunci când sora ei, Clara, a venit pe lume. Zilele trecute, frumoasa artistă a publicat pe pagina sa o fotografie în care apare alături de Ella Maya în spital, semn că da, a fost din nou pe mâinile medicilor, după ce s-a trezit într-o baltă de sânge, aşa cum surse din spitalul unde Andreea Bălan a născut, ne-au declarat în exclusivitate.