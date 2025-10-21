Sfârşit de octombrie şi început de noiembrie cu temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite şi cu ploi în toată ţara

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie va fi caracterizată temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite şi de precipitaţii abundente în întreaga ţară, anunţă marţi meteorologii, citați de news.ro

Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025 – Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil uşor mai coborâte în regiunile intracarpatice.

– Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice şi sudvestice şi în general deficitar în restul teritoriului.

Săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

– Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

– Regimul pluviometric va fi excedentar în toată ţara.

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

– Temperatura medie a aerului se va situa în jurul normelor climatologice pentru această perioadă în toate regiunile.

– Regimul pluviometric va fi deficitar în sudul şi centrul ţării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

– Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, în toate regiunile ţării.

– Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor avea o tendinţă uşor deficitară în nord-estul teritoriului, în timp ce în rest vor fi apropiate de cele normale.

