Şcoala de vară – un prim pas către studiul în străinătate

In ultimii ani multi parinti, ba chiar si copii si tineri au inceput sa se gandeasca din ce in ce mai serios la studiul in strainatate.

Si acesta poate incepe timpuriu, la 14 sau 16 ani ani liceul sau la 18 ani studiile superioare, universitare. In prezent, ca cetateni europeni candidatii romani pot accesa mai multe variante de studiu. Cel de stat, disponibil in tari precum Anglia (aflata inca in Europa), Germania, Spania, tarile nordice, etc sau cel privat, cu un grad mai ridicat de selectie, dar si de garantare a unor rezultate superioare la absolvire, adresat celor cu potential financiar.

Mirunette Education este consilier acreditat pentru aplicatii la scoli in strainatate, cu un portofoliu de peste 80 scoli partenere, majoritatea vizitate direct. Cu experienta de peste 10 ani in domeniu, sfatuieste si sustine anual peste 50 elevi ce isi depun candidatura pentru a isi continua studiile in principal in Anglia. Si pentru ca aspiratiile sunt inalte si conditiile de admitere sunt stricte si selective.

Biroul din Bucuresti indeplineste conditiile de sustinere a examenelor in Romania, sub stricta supraveghere, recunoscut de scolile partenere. In functie de domeniul de studiu dorit si de nivelul de aprofundare a materiilor se poate alege intre sistemul traditional britanic ALevel si Bacalaureatul international sau chiar Advanced Placement – sistemul American propriu liceelor.

Si pentru ca aspirantii romani isi doresc scoli de prim rang, clasamentul acestora dupa rezultatele elevior sai este unul dintre criteriile cele mai frecvente de alegere a unei scoli, pe langa locatie si conditii de cazare, care si ele sunt foarte atent analizate. Si mirarea este mare atunci cand se poate constata ca o scoala de top nu are cele mai grozave conditii de cazare. De ce? Pentru ca accentul se pune pe componenta academica, pe facilitatile sportive, arta, laboratoare, s.a. si nicidecum pe cazare. Mai exact sa ne intelegem: sunt super OK, doar ca uneori au camere multiple, care impart bai comune, nu neaparat camera single cu baie proprie. Greu de acceptat atunci cand copilul pleaca “din puf”. Dar tocmai aici este provocarea.

Scolile de vara sau popularele tabere de limbi straine in strainatate sunt primul pas pentru a experimenta o scoala de alt tip decat cea de acasa. Si pentru ca stim ca aceste scoli pot deschide apetitul unui viitor elev roman de a urma studiile acolo, locatiile au fost alese cu mare atentie, pentru a oglindi cat mai fidel cum ar fi sa petreaca in acea scoala ultimii ani de liceu.

Tabara de limba engleza poate fi intr- scoala de tip internat precum Rugby School sau Clifton College pentru cei mici pana in 14 ani sau in campus universitar pentru adolescentii ce ar putea simti pentru 2 saptamani cum este sa fi student la Oxford, King’s College sau UCL. Acestea sunt doar cateva exemple.

De aceea va invitam sa experimentati cu Mirunette Education o tabara de limba engleza de vara.

Va asiguram ca nu veti regreta, ba mai mult, va veti numara printre cei reveniti an de an in taberele noastre. Daca aveti curiozitatea sa cititi impresiile lui Petru Neagu – elev viitor absolvent al Clifton College acceptat la Oxford University, va invitam cu placere click aici.

Mirunette Education, cu experienta in consiliere educationala de peste 10 ani, va poate indruma catre una dintre cele mai bune variante de studiu in strainatate, potrivite profilului candidatului. Totul este ca acesta sa fie determinat, constant si sa isi doreasca cu adevarat sa urmeze o cariera de succes.

