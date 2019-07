Scandal la bloc, cu geamuri sparte și mașini distruse

Scandal monstru într-un bloc, după ce un bărbat a spart geamul ușii de acces în clădire. După care s-a năpustit și a vandalizat două mașini parcate în zonă.

Scandalul a avut loc într-un bloc dintr-o zonă centrală a municipiului Deva. S-a lăsat cu amenințări, geamuri sparte și două mașini distruse. Spiritele s-au calmat abia după intervenția poliției. Cel care a provocat toată zarva a fost dus la Spitalul de Psihiatrie din Zam.

“Poliția Municipiului Deva, a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, o persoană de sex masculin, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Deva, a spart geamul de la ușa de acces din blocul în care locuiește, după care, a cauzat distrugeri la două autoturisme ce se aflau in parcarea blocului, aducând totodată injurii și amenințări persoanelor ce treceau prin zonă. Datorită modului violent in care s-a manifestat, acesta a fost prezentat la Spitalul de Urgență Deva, care a dispus transportarea la Spitalul de Psihiatrie Zam, în vederea internării. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere si tulburarea liniștii și ordinii publice”, au declarat reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara pentru realitateadehunedoara.net