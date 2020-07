Săptămâna viitoare încep lucrările la drumul dintre Timișoara și Moșnița Nouă

Lucrările de lărgire la patru benzi a drumului Timișoara – Moșnița Nouă vor începe săptămâna viitoare.

Anunțul a fost făcut la Radio Timișoara, de președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra.

“Zilele trecute am avut ședința cu operatorii de utilități și am predat amplasamentul și, așa cum m-a asigurat la acea ședință constructorul, în zece zile sperăm să fie toate utilajele pe amplasament și să înceapă activitatea efectivă, ținând cont că discutăm despre un proiect important de infrastructură rutieră pe zona periurbană. Am solicitat participanților la trafic să aibă înțelegere în ceea ce înseamnă îngreunarea traficului în următoarea perioadă”, spune Călin Dobra.

Șoseaua, cu o lungime de 4 kilometri, va avea patru benzi, cinci sensuri giratorii, o intersecție lărgită, piste de biciclete și trotuare pe ambele părți, 16 alveole pentru stațiile de autobuz, rigole pentru apa pluvială și sistem de iluminat stradal.

Proiectul prevede și amplasarea unor platforme speciale pentru cântărirea autovehiculelor grele la ieşirea din Moșnița Nouă.

Investiția este realizată cu bani de la Guvern și de la Consiliul Județean Timiș.

radiotimisoara