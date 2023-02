Sala proprie, punctul forte?

Handbaliștii de la SCM Politehnica Timișoara primesc vizita celei de-a șasea clasate, CSM Focșani, astăzi, de la ora 17.

Partida de la sala „Constantin Jude“ contează pentru etapa a 19-a a Ligii Naționale. Alb-violeţii vin după două succese în campionat (acasă cu CSU Suceava și în deplasare cu CSM Odorheiu Secuiesc), completate de victoria din Cupa României cu CSM Bacău.

“Focșaniul este o echipă care în ultimul an joacă un handbal solid și are rezultate bune, mai ales acasă. Așa cum am mai spus-o, jucăm la Timișoara și îmi doresc să câștigăm cu oricine am juca.

Încercăm să învingem și în deplasare, dar aș vrea ca sala proprie să fie punctul nostru forte.

Dacă vom reuși să facem câteva victorii, să ne crească moralul, cu siguranță va fi dificil pentru orice echipă va veni să joace împotriva noastră la Timișoara”, a declarat tehnicianul polist Mihai Rohozneanu.

După partida cu vrâncenii, alb-violeții o vor întâlni pe Steaua în capitală (miercuri), iar apoi campionatul se va întrerupe pentru meciurile naționalei de seniori din preliminariile Campionatului European.

“S-a terminat oarecum o etapă, pentru că am întâlnit adversari accesibili, Suceava, Odorhei, chiar și Bacău.

Sunt echipe de nivelul nostru, poate cu un plus pentru noi, grație jucătorilor cu experiență de care dispunem.

Cei de la Focșani și de la Steaua au reușit să aibă rezultate mai bune în acest sezon și datorită loturilor pe care le au.

Vedem cum va fi sâmbătă, noi ne pregătim pentru victorie și cred că așa este și normal”, a mai spus Mihai Rohozneanu.

În tur, la 1 octombrie, echipa din Focșani s-a impus în fața lui SCM Politehnica Timişoara cu scorul de 27-25.

Aruncarea simbolică de start a partidei de astăzi va fi oferită de Robert Lupu, antrenorul prim-divizionarei de futsal CFR Timișoara.

În calitate de antrenor-jucător, el a adus cinci trofee Timișoarei, toate cu Informatica, inclusiv titlul de campioană națională.

Robert Lupu a fost selecționerul României, pe care a dus-o la turneul final Euro 2018, participând la mai multe turnee finale continentale și ca jucător