Risc de îmbolnăvire de rujeolă la început de an școlar. Campanie de informare a populației în Timiș.

La nivelul județului Timiș acoperirea vaccinală pentru vaccinul ROR a înregistrat o scădere in ultimii 3 ani.

Dacă în anul 2023, acoperirea vaccinală pentru ROR era de 81,60%, în anul 2024 a fost 80% iar în anul 2025 a ajuns la 65,64 %.

Localitățile alese sunt cu o complianță scazută pentru vaccinare, având o acoperire vaccinală, în medie, sub 30 %.

Ca urmare a scăderii acoperirii vaccinale la copii, pentru toate vaccinurile efectuate și în special cu vaccinul ROR (anti rujeolă-oreon-rubeolă), conform Calendarului Național de vaccinare prevăzut de Ordinului MS nr. 964/2022, cu modificările și completările ulterioare, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Timiș demarează în județul nostru o campanie de informare a populației cu privire la beneficiile vaccinării copiilor și totodată a riscurilor îmbolnăvirii acestora cu boli care ar putea fi prevenite efectuând vaccinările.

Această campanie se va desfășura în intervalul 23 septembrie – 29 octombrie în localitățile: Sânpetru Mare, Saravale, Măguri, Checea și în cartierul Kuntz din Timișoara.

În aceste comunități vor avea loc întâlniri cu reprezentanții autorităților publice locale (primării, școli) și părinți, urmând a se implementa ulterior campania de vaccinare ROR la cabinetele medicale din aceste locații.

Datorită creșterii numărului de restanțieri la vaccinare persistă în județul nostru cazurile de rujeolă și tuse convulsivă și odată cu începerea școlilor crește riscul de îmbolnăvire.

Rujeola (pojarul) este o infecție virală foarte contagioasă care apare ca o erupție cutanată și care are simptome asemănătoare cu răceala. Simptomele apar după 10 – 12 zile de la momentul infectării.

Inițial primele simptome sunt de tip viroză: congestie nazală, tuse și febră, iar după câteva zile apare o erupție cutanată –mici pete roșii pe față, care se răspândesc pe gât, corp, brațe, mâini și picioare. Se recomandă izolarea copilului la domiciliu și consultarea medicului de familie pentru investigare, diagnostic si tratament.

Rujeola poate fi o boală gravă la toate grupele de vârstă, însă este deosebit de periculoasă în cazul copiilor mai mici de 5 ani și la adulții cu vârste peste 20 de ani.

Conduce frecvent la complicații severe, cum ar infecțiile pulmonare (pneumonii), infecții ale creierului (encefalite, PES) și infecții bacteriene secundare (bronșite, otite..), trombocitopenie (tulburări de coagulare), avort spontan la gravide și la deces.

Rujeola poate fi prevenită prin vaccinare, care oferă imunitate pe tot parcursul vieții. Este vorba de vaccinul ROR, destinat imunizării împotriva a trei boli infecțioase care dau și numele vaccinului: rujeolă, oreion si rubeolă.

Vaccinurile utilizate in România pentru vaccinarea copiilor sunt sigure si eficiente, cu vechime în utilizare, și multe studii clinice efectuate.

Prima vaccinare împotriva rujeolei a fost făcută în România în anul 1979 cu produsul AR (antirujeolic) și în anii imediat următori incidența îmbolnăvirilor a scăzut cu 50-60%, în anii 1998-1999 s-a desfășurat o campanie de vaccinare în masă în urma căreia incidența rujeolei a scăzut aproape de zero pentru anii în care acoperirea vaccinală a fost de 95%.

În anul 2004 a fost introdus in România actualul produs ROR (cu triplă componența anti rujeolă-oreon-rubeolă) iar până în 2010 când Acoperirea Vaccinală fost optimă incidența bolii a fost aproape de 0, așteptând eradicarea bolilor copilăriei, dar pe măsură ce ne apropiem de anul 2025 acoperirile vaccinale sunt într-o scădere continuă și aceste boli care puteau fi declarate eradicate sunt acum cu număr mare de cazuri în epidemii.

Epidemia actuală de rujeolă din România anii 2024-2025 a cumulat 35 584 de cazuri confirmate cu rujeolă, din care 30 de decese.

„Conform Calendarului național de vaccinare din România, vaccinare cu vaccinul ROR (anti rujeolă-rubeolă-urlian) se efectuează la vârsta de 12 luni cu doza 1 de ROR , fiind urmată doza 2 de ROR la vârsta de 5 ani. Pentru copiii care au trecut prin rujeolă se completează schema de vaccinare cu doza necesară de ROR la 1 lună după vindecare, pentru a se asigura protecția și împotriva rubeolei (pojărelului) si parotiditei (oreionului). Recomandăm părinților să se adreseze medicilor de familie pentru informare corectă privind toate beneficiile vaccinării și riscurile îmbolnăvirii și pentru efectuarea vaccinării conform Calendarului de vaccinare sau pentru recuperarea dozelor neefectuate de vaccin”, a precizat Cornelia Bubatu, purtător de cuvânt al DSP Timiș.