Restricţii rutiere şi străzi închise în Timişoara, în perioada 30 august – 31 octombrie

Comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea sau, după caz, închiderea traficului rutier, în mai multe zone din oraș, în perioada 30.08.2025 – 31.10.2025, în vederea realizării unor lucrări.

Astfel, în perioada 30.08.2025 – 07.09.2025, traficul rutier va fi închis pe Bd. Rebreanu, pe tronsonul cuprins între Bd. Sudului și strada Arieș, pe sensul de mers de la Bd. Sudului către str. Arieș. Traficul se va desfășura în dublu sens pe sensul opus.

În perioada 01.09.2025 – 05.09.2025, Comisia de Circulație a avizat pichetarea Instituției Prefectului Timiș, între orele 12.00 – 13.30, de către Sindicatul Oamenilor Liberi din Educație și un marș pe traseul Opera Națională Română Timișoara – Piața Operei – Catedrala Metropolitană – Bulevardul Constantin Diaconovici Loga – Bulevardul Revoluției din 1989 nr. 17 în data de 05.09.2025, începând cu ora 11:30.

De asemenea, circulația rutieră va fi restricționată în perioada 01.09.2025-30.09.2025 pe Calea Urseni – tronsonul cuprins intre intersecția cu Johann Jakob Ehler și intersecția cu strada Trandafirului, între orele 09-15 pentru execuția rețelei de canalizare menajeră.

Circulația va fi restricționată și pe strada Anton Seiller, in perioada 01.09.2025-31.10.2025 în vederea execuției lucrărilor la obiectivul „Amenajare parcări pe domeniul public si amenajare acces auto si pietonal, refacere îmbrăcăminte rutieră”.

În data de 03.09.2025 și 04.09.2025, traficul va fi închis pe strada Gheorghe Adam pentru proiectul „MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEȘ-TIMIȘOARA-ARAD, LOT 3 TIMIȘOARA EST-RONAȚ TIRAJ GR. D – ETAPA I”, între orele 10 și 14. În data de 05.09.2025, circulația va fi închisă pe Aleea Pădurea Verde, între orele 11 și 14, pentru lucrări în cadrul aceluiași proiect.

În perioada 03.09.2025 – 06.09.2025, traficul va fi închis pe tronsonul cuprins între Mihai Viteazu și Traian Lalescu în vederea efectuării unor lucrări la carosabil.

Şoferilor li se recomandă să folosească rute alternative pe perioada de desfășurare a lucrărilor.