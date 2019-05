Remiză cu scântei pe semicerc >> SCM Politehnica Timişoara – AHC Dobrogea Sud Constanţa 22-22 (10-13)

Tensiunea a atins cote maxime, astăzi, la meciul dintre SCM Politehnica Timişoara şi AHC Dobrogea Sud Constanţa, contând pentru etapa cu numărul patru din seria A a play-off-ului Ligii Naţionale de handbal masculin, încheiat la egalitate, scor 22-22.

Jucătorii celor două echipe au fost de mai multe ori la un pas să se ia la bătaie, ameninţându-se şi îmbrâncindu-se pe parchetul sălii „Constantin Jude”.

Am consemnat şi trei eliminări, Andrei Păiuş, de la gazde, respectiv, Ştefan Dumitrache şi antrenorul Zvonko Sundovski.

Dar cel mai grav moment a fost altercaţia de după final dintre fostul polist Irakli Chikovani şi un suporter timişorean. Handbalistul georgian l-a scuturat bine pe susţinătorul grupării alb-violete până când au intervenit colegii săi şi l-au tras de lângă tribună, moment în care alţi fani se pregăteau să-i sară în ajutor celui care a fost agresat.

În timpul meciului, handbalistul formaţiei de la malul mării a avut ceva de împărţit şi cu Cristian Fenici.

Legat de jocul propriu-zis, AHC Dobrogea Sud, liderul seriei A, a condus la pauză cu 13-10, distanţându-se de la 9-9 în ultimele patru minute ale actului inaugural.

În repriza secundă, echipa din Constanţa s-a menţinut în avantaj până în minutul 56, când s-a văzut egalată din nou: 21-21. Pe fondul nervos descris mai sus, până la final s-au mai înscris doar două goluri, câte unul de fiecare parte: 22-22.

Marcatorii Politehnicii au fost următorii: Filip Marjanovici (5g), Cristian Fenici (5g), Flavius Câmpan (3g), Vuk Milosevici (3g), Antonio Pribanici (3g), Alin Şania (3g). De la formaţia timişoreană au lipsit accidentaţii Marius Sadoveac şi Milos Dragas.

„Sunt foarte mândru de jucătorii noştri. Nu aveam şanse mari să încheiem pe locul al doilea, dar am luptat aşa cum am făcut-o şi cu CSM Bucureşti. Am fost fair-play! Trebuia să primim o lovitură de la şapte metri pe final de meci. Ne-au lipsit Sadoveac şi Dragas, ne este greu să câştigăm fără ei împotriva unei echipe cum este cea din Constanţa. Vom lupta în continuare! Şania ne-a ajutat mult, este un jucător cu mare experienţă, iar atunci când intră îşi face simţită prezenţa. Are un şut bun de la distanţă”, a declarat la final tehnicianul polist Pero Milosevici.