Recesiune? Industria mondială a superiahturilor traversează o perioadă de boom

Miliardarii ruşi poate că au dispărut din peisaj iar eforturile destinate contracarării unei inflaţii galopante ar putea da naştere la temeri privind o recesiune mondială, însă acest lucru nu este valabil în industria mondială a superiahturilor care traversează o perioadă de boom, transmite Bloomberg.

Vizitatorii Monaco Yacht Show, eveniment care s-a terminat în week-end-ul trecut, au putut admira un număr record de 117 de nave, o lume complet diferită de războiul din Ucraina şi criza energetică din Europa.

Directorii din industrie au vorbit de cererea nesfârşită care s-a intensificat în perioada pandemiei, când cei bogaţi au decis că deţinerea propriului iaht este o modalitate ideală de a scăpa de carantine şi infecţie. Chiar şi după ce pandemia s-a diminuat, cererea de superiahturi a rămas solidă. În primele nouă luni ale acestui an, veniturile realizate de firma Burgess, unul din cei mai mari brokeri de superiahturi, sunt cu 20% mai mari decât în perioada similară a anului trecut, ceea ce creează condiţiile pentru un nou an record.

„Clienţii noştri sunt toţi foarte bogaţi şi s-au simţit întotdeauna impenetrabili şi puternici. Cred că una dintre consecinţele pandemiei a fost aceea că i-a făcut să se simtă vulnerabili pentru prima dată în viaţa lor. Au început să se gândească la faptul că viaţa este fragilă, că nu sunt nemuritori şi că dacă tot îşi permit să se răsfeţe, de ce să nu o facă acum?”, a spus directorul general de la Burgess, Jonathan Beckett, informează agerpres.ro.

Cererea uriaşă a făcut din 2021 un an record pentru vânzările globale de superiahturi. Chiar dacă este puţin probabil ca situaţia să se repete în acest an, vânzările sunt totuşi cu 68% peste media din ultimii 13 ani, potrivit Fraser Yachts brokerage. Anul trecut, 1.001 de superiahturi cu o lungime de cel puţin 24 de metri, inclusiv vase noi, au fost vândute pentru 9,4 miliarde de euro (9,2 miliarde de dolari), potrivit lui Kevin Bodington, fondator şi director general la YachtBuyer.com. Potrivit acestuia, în acest an vânzările au ajuns la 567 de nave în valoare de 4,2 miliarde de euro.

„Piaţa a încetinit însă asta nu din cauza lipsei de cerere ci mai degrabă din cauza lipsei de oferte. Carnetele de comenzi ale şantierelor navale sunt aproape pline şi nu pot să îşi extindă operaţiunile peste noapte”, spune Kevin Bodington.

Americanii sunt cei care stimulează cererea, şi graţie lor absenţa ruşilor nu se resimte. Potrivit publicaţiei Superyacht Times, la data de 31 august anul curent, proprietarii americani erau reponsabili pentru cea mai mare parte a flotei existente cât şi a noilor superiahturi. Proprietarii americani controlau 23% din flota globală de superiahturi cu o lungime de peste 40 de metri, urmaţi de ruşi cu aproape 9%. Alţi cumpărători importanţi vin din Grecia, Marea Britanie, Turcia şi Italia.

Absenţa ruşilor, tensiunile geopolitice şi creşterea preţurilor la energie, chiar dacă au fost discutate la Monaco Yacht Show, nu par să afecteze creşterea vânzărilor şi a închirierilor de superiahturi.

Directorul general de la Burgess, Jonathan Beckett, spune că firma sa a vândut 10 superiahturi cu o lungime de peste 70 de metri în acest an. „E ca şi cum ai face surf pe un val şi valul nu se mai opreşte” a spus Beckett.

O mare parte a industriei de superiahturi o reprezintă închirierile. Chiar dacă o parte importantă a flotei mondiale de superiahturi cu o lungime de peste 24 de metri este acum disponibilă pentru închiriere, asta nu a fost suficient pentru a face faţă cererii în lunile iulie şi august ale acestui an, după ce amatorii de vacanţe post-pandemie au revenit în forţă.

„Adevărata problemă a fost să găsim iahturi pentru oamenii ăştia. Sincer, nu credem că cererea va scădea pentru că vedem cum discută despre asta cu prietenii lor”, a spus Mark Duncan de la Fraser Yachts. Potrivit acestuia, 30% dintre clienţii segmentului de yachting sunt noi veniţi, iar mulţi dintre ei vor să deţină propria lor ambarcaţiune.

Separat, şantierele navale care construiesc superiahturi, majoritatea amplasate în Ţările de Jos şi Germania, spun că sunt mai aglomerate ca niciodată. Chiar şi şantierele care construiesc nave pentru miliardarii ruşi au venit în forţă la Monaco.

Jan-Bart Verkuyl, directorul general de la Feadship, spune că deşi industria nu mai poate face afaceri cu ruşi, piaţa este atât de înfloritoare încât nu este îngrijorat. „Dacă te uiţi la lista Forbes, ea nu a făcut decât să crească chiar dacă excluzi ruşii. În principiu, dacă ne facem treaba bine vom avea o clientelă suficientă”, spune Jan-Bart Verkuyl.

Foto: www.dcbusiness.ro