Reacția directorului de la Piețe după ce primarul Dominic Fritz i-a cerut demisia în urma incendiului din Piața 700

După ce un incendiu a distrus hala în care se vindeu flori, din Piața 700, primarul Dominic Fritz a organizat o conferință de presa ad-hoc și a cerut demiterea directorul Ionuț Nasleu

La rândul lui, directorul de la Piețe S.A. a a venit cu mai multe replici la afirmațiile primarului, cea mai completă fiind concretizată în următorul comunicat de presă, postat pe pagina sa de Facebook:

” Urmare evenimentului ce a avut loc in Piata Timisoara 700, Sector de Flori, in data de 13.02.2021, in jurul orelor 02,00, cand a luat foc instalatia electrica, va inaintam punctul nostru de vedere:

​Societatea noastra a asigurat energia electrica in Sectorul de Flori din Piata Timisoara 700, doar pentru iluminat si pentru folosirea caselor de marcat fiscale de catre comercianti, sens in care s-a montat cate o priza la fiecare stand.

Aceasta instalatie a fost refacuta pe cheltuiala societatii noastre, in integralitate, in cursul anului 2019, deci este de data recenta, in timp ce Piata Timisoara 700 a fost infiintata cu multi ani in urma. In aceste conditii, puterea instalata pentru energia electrica nu a putut fi marita, in asa fel incat sa se poata asigura si utlizarea altor surse de consum in afara celor deja mentionate: iluminat si pentru folosirea caselor de marcat fiscale.

Tinand cont de faptul ca in noaptea mentionata, temperaturile au fost foarte scazute, comerciantii de flori din piata au folosit surse de incalzit, cum ar fi: aeroterme, radiatoare etc.. Acest fapt a dus la supraincalzirea instalatiei electrice, astfel ca aceasta a luat foc.

Mentionam ca potrivit Regulamentului de functionare al acestei piete, activitatea se desfasoara doar intre orele 06,00 – 18,00, astfel ca folosirea instalatiei electrice in afara orarului de functionare al pietei este interzisa, cu atat mai mult pentru surse de incalzire. De altfel, in contractele de inchiriere ale societatii noastre incheiate cu comerciantii de flori, nu exista obligatia noastra de a asigura incalzirea standurilor.

Potrivit procesului-verbal de interventie nr. 212/13.02.2021, intocmit de catre I.S.U. „Banat”, cauza producerii incendiului a fost suprasolicitarea instalatiei electrice.

Dupa ce incendiul a fost stins, conducerea societatii noastre a luat masuri urgente pentru degajarea materialelor rezultate din incendiu, salubrizarea intregii incinte, incarcarea materialelor in autovehicule speciale de curatat etc, astfel ca in jurul orelor 12,00 piata a redevenit functionala, mai putin instalatia electrica, care va fi reparata incepand cu ziua de 15.02.2021. In acest sens, am contactat deja o societate de profil, pentru a repune in functiune si instalatia electrica.

In alta ordine de idei, dorim sa facem anumite precizari cu privire la modul in care aceasta piata se afla in concesiunea societatii noastre, dar si la obligatiile care intra in sarcina noastra.

Piata Timisoara 700 ne-a fost concesionata de catre Municipiul Timisoara prin contractul de concesiune nr. 7/03.05.1999, incheiat in baza HCL Timisoara 202/18.11.1997, alaturi de alte 7 piete publice de pe raza Municipiului Timisoara. Pe langa aceste contract, mai avem in derulare alte doua contracte de concesiune pentru Piata de Gros si Piata Iosefin.

Este de mentionat ca potrivit contractului de concesiune prin care ni s-a concesionat Piata Timisoara 700, societatea noastra nu poate face investitii in niciuna dintre piete, ci doar lucrari de reparatii si intretinere, toate investitiile intrand in sarcina Municipiului Timisoara, care nu a realizat nicio investitie pe toata durata contractului.

In aceste conditii, societatea noastra a solicitat in repetate randuri Municipiului Timisoara, sa ne atribuie toate pietele pe care le avem in concesiune in prezent printr-un singur contract, care sa permita societatii noastre realizarea de investitii in piete. Aceasta se impune si datorita faptului ca toate cele 3 contracte de concesiune aflate in derulare, pe care le-am mentionat mai sus, au clauze diferite, insa niciunul neprevazand obligatia noastra de a realiza investitii, care in opinia noastra, sunt imperios necesare.

Amintim aici repetatele noastre solicitari, prin urmatoarele adrese:

– nr. 1930/09.08.2017, inregistrata la Municipiul Timisoara sub nr. SC2017-020079/09.08.2017;

– nr. 648/06.03.2018, inregistrata la Municipiul Timisoara sub nr. SC2018-005320/06.03.2018;

– nr. 1589/30.07.2018, inregistrata la Municipiul Timisoara sub nr. CT2018-0003731/30.07.2018 si sub nr. SC2018-018003/30.07.2018;

– nr. 770/22.04.2019, inregistrata la Municipiul Timisoara sub nr. SC2019-010074/22.04.2019;

– nr. 2250/18.09.2020, inregistrata la Municipiul Timisoara sub nr. CT2020-004073/21.09.2020.

In ceea ce privesc rezultatele financiare actuale ale societatii noastre, ele se datoreaza exclusiv masurilor pe care le-am intreprins in toate pietele pe care le avem in concesiune pentru mentinerea deschisa a acestora in contextul pandemiei cu SARS COV-2 si aceasta pentru a veni in sprijinul utilizatorilor (cetatenii municipiului, producatorilor, dar si comerciantilor), iar unele dintre aceste masuri au fost avute in vedere chiar de autoritatile de la nivel central si chiar si de catre Guvernul Romaniei, la elaborarea unor acte normative ce au reglementat activitatea ce se desfasoara in piete pe teritoriul intregii tari.

De altfel, am adus si la cunostinta Municipiului Timisoara despre aceste din urma aspecte prin adresa noastra nr. 1677/26.06.2020.

Ca atare, nu-i pot fi imputate conducerii societatii, nici rezultatele financiare actuale si nici producerea incendiului din data de 13.02.2021, din Piata Timisoara 700.”