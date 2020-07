Răsturnare de situație! Gerald Simonis a părăsit Pro România și va candida ca independent la funcția de primar al comunei Moșnița Nouă

Răsturnare de situație într-o comună din apropierea Timișoarei. Gerald Simonis, anunțat în urmă cu câteva săptămâni drept candidatul Pro România la Primăria Moşniţa Nouă, a decis să candideze independent. El îşi motivează gestul prin faptul că oamenii din comuna periurbană s-ar fi săturat de politicieni.

„Povestea mea este una simplă. Niciodată nu m-a interesat să fiu politician, iar ceea ce am decis să fac acum are legătură cu faptul că m-am săturat să fiu dezamăgit de clasa politică și de modul in care este condusă comuna Moșnița Nouă, comuna noastră. Simt și cred că pot să aduc schimbarea in bine la care cu toții speram, și vreau să îmi pun toată energia în slujba acestei comunități. Mereu am crezut că Moșnița poate mai mult și am decis să mă implic pentru a produce această schimbare”, scrie Gerald Simonis. „Decizia de a candida a fost un lucru asumat, născut din nemulțumire, frustrare, dar şi determinare. Sunt la vârsta la care cred că pot oferi mai mult, și momentul în care simt că trebuie să mă implic direct. Dar dincolo de decizia de a intra în această competiție pentru Primărie, ultimele săptămâni m-au pus în fața unei alte alegeri: aceea de a deveni candidat independent”, a adăugat Gerald Simonis. Acest lucru se datorează, susține Gerald Simonis, cetățenilor din comuna Moșnița Nouă, oamenilor care l-au tratat cu maximă sinceritate. „«Suntem sătui de partide politice și de promisiunile lor mincinoase. Vrem oameni care să nu depindă de interese și de sisteme clientelare. Vrem oameni tineri și dornici să facă ceva fără să depindă de nimeni». Mesajul vostru a fost clar și tranșant. Pentru mine, a fost o trezire. Am înțeles că trebuie să-mi asum dorința oamenilor şi să vă respect crezul. În final, voi sunteti comunitatea, pentru voi urmează să lupt, să muncesc și să fiu primar. A fost o decizie absolut normală, bazată pe dorința moșnițenilor”.

„Le datorez o explicație celor din partidul Pro-România, care m-au primit în rândurile lor, precum şi celor din ALDE, care mi-au oferit o alianță. Le mulțumesc pentru susținerea arătată, si pentru buna colaborare, chiar cred că m-au primit alături de ei cu cele mai bune intenții. Sper să nu interpreteze gestul meu ca fiind unul de trădare, pentru că nu este, e doar un mesaj de loialitate pentru oamenii dintr-o comunitate care speră la mai mult, care își doresc altceva, care au nevoie de un independent dornic să muncească doar pentru ei. Așa vreau eu să fiu interpretat. Un om care muncește pentru oamenii din comunitate, care nu servește interese de partid, ci strict interesele locuitorilor și ale comunei. Vreau să fiu liber de «decizii de la centru», să pot decide împreună cu cetățenii viitorul acestei comune și cu toții împreună să punem Moșnița acolo unde îi este locul. Ca independent, voi avea avantajul de a face asta. M-aș bucura ca prietenii mei politicieni să înțeleagă, să aprecieze și să mă susțină. M-aș bucura să înțeleagă nevoia de a face lucrurile diferit și să mă ajute să poziționăm Moșnița Nouă, cu Moșnița Veche, Urseni, Rudicica și Albina, ca cea mai curată, asfaltată, modernă și cosmopolită comună din județul Timiș. Cu susținerea voastră, un independent poate schimba esențial lucrurile”, mai arată Gerald Simonis.

„Mesajul meu pentru voi sună așa: Eu, Gerald Oscar Simonis, locuitor al comunei Moșnița Nouă, tânăr, activ, motivat, independent, am decis să candidez la funcția de primar. Vă cer să alegeți schimbarea și vă cer să susțineți un independent ce crede că destinul comunei noastre înseamnă mult mai mult decât ne arată actuala administrație. Se poate!”, cu aceste cuvinte își încheie Gerald Simonis mesajul postat pe Facebook.