Rapperul american Takeoff, împușcat mortal în Houston, la 28 de ani

Rapperul american Takeoff, din grupul Migos, a fost împușcat mortal la vârsta de 28 de ani în Houston, Texas. Vedeta a fost ucisă marți la o sală de bowling unde juca zaruri împreună cu unchiul și colegul său de trupă, Quavo, potrivit BBC.

Migos a fost una dintre cele mai influente trupe ale generației lor, fiind pionierul unui stil de rap cunoscut sub numele de „Migos flow”.

Trupa, care s-a despărțit la începutul acestui an, a înregistrat mai multe hituri internaționale, printre care Bad and Boujee, Versace și Walk It Talk It.

Împușcăturile au avut loc în jurul orei locale 02:30 (07:30 GMT) pe un balcon din fața localului 810 Billiards and Bowling Alley.

Poliția a declarat că între 40 și 50 de invitați se aflau la o petrecere privată când cineva a deschis focul. Agenții de securitate aflați în zonă au auzit împușcăturile, dar nu au văzut cine a tras cu arma.

Rapoartele potrivit cărora Quavo a fost, de asemenea, rănit în incident nu au fost confirmate. Poliția a declarat că alte două victime rănite au fost conduse la spital cu vehicule private.

Avocatul lui Takeoff, Drew Findling, a declarat pentru New York Times că moartea rapperului a fost „o pierdere devastatoare, în special pentru Atlanta”.

Pionieri

Migos – format din Takeoff, Offset și Quavo – au crescut împreună în Lawrenceville, Georgia, și au ajuns să reprezinte capitala statului, Atlanta, fără îndoială patria spirituală a muzicii trap.

Takeoff a spus că muzica a oferit trupei, care era înrudită cu toții, o cale de scăpare din sărăcie.

„Crescând, încercam să reușesc în muzică. Nu aveam altceva de făcut”, a declarat el pentru The Fader.

„În timpul meu liber, mă înregistram singur. Găseam un ritm… doar făceam ceva și cream pentru mine. Îl așteptam pe Quavo să se întoarcă de la antrenamentul de fotbal și îi cântam melodiile mele.”

Inițial numită Polo Club, trupa și-a făcut debutul ca Migos în 2010 și a obținut primul hit cu Versace, care a primit un remix de la Drake, în 2013.

‘Beatles-ii generației lor

Ascensiunea lor s-a întrerupt pentru scurt timp în 2015, când Offset a fost trimis la închisoare în urma unui raid al poliției asupra autocarului de turneu al grupului după un spectacol la Georgia State University.

Mai târziu în acel an, trio-ul a lansat mixtape-ul Back to the Bando, care a inclus piesa de succes Look at My Dab – care a popularizat tendința de dans dabbing, preluată ulterior de sportivi și chiar de politicieni.

Au devenit mainstream în 2016 cu Bad and Boujee, un hit viral ale cărui versuri („rain drop, drop top”) au generat mai multe meme-uri.

Un succes lent, a ajuns pe primul loc în topurile din SUA la două luni după ce a fost lansat, datorită, în parte, unei susțineri entuziaste din partea actorului-rapper Donald Glover, alias Childish Gambino.

„Cred că ei [Migos] sunt Beatles ai acestei generații”, a declarat acesta în timpul unui discurs la premiile Globul de Aur din 2017 .

Neapariția lui Takeoff pe acel single a provocat o mică controversă în rândul fanilor – dar el a înlăturat-o, susținând că pur și simplu nu a fost disponibil pentru sesiunea de înregistrări.

Propulsat de succesul său, cel de-al doilea album al trupei, Culture, a debutat pe primul loc în SUA. În același an, grupul a colaborat cu Calvin Harris la piesa Slide – singurul lor hit de top 10 în Marea Britanie.

Următorul lor album, Culture II, a fost produs de Kanye West și Pharrell Williams, precum și de invitații Nicki Minaj, 21 Savage, Cardi B și Drake. Un alt număr unu în SUA, a dat naștere hiturilor de platină MotorSport, Stir Fry, Walk It Talk It și Narcos.

Cam în aceeași perioadă, Offset a început să se întâlnească cu Cardi B, cu care are acum doi copii, Kulture și Wave.

Takeoff a fost cel mai tânăr membru al trupei și adesea cel mai tăcut în public.

Muzicianul a lansat un album solo, The Last Rocket, în 2018, înainte ca Migos să se reunească pentru a înregistra Culture III în 2021.

Cu toate acestea, trupa s-a despărțit la începutul acestui an după o neînțelegere cu Offset.

„Noi ne bazăm pe loialitatea reală, iar uneori asta… nu se afișează”, a declarat Quavo pentru podcastul Big Facts la începutul acestui an. „Acest lucru nu are nimic de-a face cu nicio casă de discuri, nicio hârtie, niciun QC, nimic. Are legătură cu cei trei frați.”

Takeoff și Quavo au continuat ca duo, lansând un album, Only Built For Infinity Links, care a ajuns luna trecută pe locul șapte în topurile din SUA.

Cu puțin timp înainte de moartea lui Takeoff, cei doi lansaseră un videoclip cu tematică de Halloween pentru single-ul lor Messy, conform g4media.ro.