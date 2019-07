Rămâne sau nu Timișoara fără apă caldă? Primarul Nicolae Robu dă verdictul pe Facebook

În cursul zilei de astăzi au apărut informații conform cărora timișorenii abonați la Colterm vor rămâne, începând din această seară, fără apă caldă. Asta, din cauza datoriilor acumulate de societatea de temoficare în contul furnizorului de gaze naturale. Totul a rămas însă la nivelul de informație neconfirmată, atât reprezentanții Calor, cât și cei de la E-on Gaz nedorind să confirme informația.

Răspunsul la întrebarea rămân sau nu timișorenii fără apă caldă a venit de la primarul Nicolae Robu, care a postat pe pagina lui de Facebook următoarea informație.

„Jubilarea celor -concitadini, de-ai noștri!- ce-au anunțat o țară-ntreagă că timișorenii vor rămâne începând de astăzi fără apă caldă s-a încheiat trist. Trist pt ei, cu bine pt timișorenii cei mulți. NU S-A ÎNTRERUPT APA CALDĂ! Este adevărat că avem datorii mari către EON GAZ, cauzate de datoriile istorice pe care eu le-am găsit la nivel de sute de milioane de lei când am devenit Primar, în 2012. Dar, la fel de adevărat este că am plătit până acum peste 100 de milioane din aceste datorii! Ne este imposibil în condițiile date să plătim totul și încă ritmic, asta este realitatea! Dar, în timp ce alte companii similare din țară au intrat în faliment (Oradea, Bacău etc.), COLTERM este, totuși, în viață. Și facem toate eforturile să o ținem în viață, pt că doar sistemele centralizate pot valorifica resursele energetice regenerabile și ele poluează incomparabil mai puțin decât sistemele de apartament, după cum arată toate studiile făcute de specialiști. Ne este foarte, foarte greu! Cel mai simplu era să lăsăm problema termoficării în seama fiecărui timișorean, evident. Nicio bătaie de cap, niciun leu de alocat nu mai aveam atunci. De dragul Timișoarei, din spirit de răspundere, n-am făcut așa, ci am asumat varianta mult mai grea pt noi. Nu cerem laude pt asta, cum nu cerem pt nimic din ce facem. Dar, ne-ar plăcea puțină solidaritate! Mai ales la greu! Luptăm, totuși, pt interesul a 60.000 de familii de timișoreni! Cât de mizerabil trebuie să fii, oare, să susții că anul trecut timișorenii au rămas de 3 ori fără apă caldă, când de fapt gazul a fost întrerupt o singură dată și doar pt câteva ore (pt completitudine: o a doua oară s-a redus presiunea gazului din lipsă de debit în rețeaua națională, nu din cauza datoriilor!).”, a scris primarul Timișoarei.