PSD a reușit să ia majoritatea primăriilor din Timiș, USR nu are majoritate în CL Timișoara

PSD a reu șit să ia majoritatea primăriilor din Timiș, USR nu are majoritate în CL Timișoara

Preferințele electoratului din județul Timiș s-au dus în proproție de 50 % către Alianța PSD- PNL, în timp ce Alianța Dreapta Unită a reușit să obțină doar cinci fotolii de primar.

Potrivit numărătorii provizorii, PSD a câştigat în judeţul Timiş 54 de primării, dintr-un total de 99.

Printre acestea se numără municipiul Lugoj şi oraşele Deta şi Recaş. La aceste primării se pot adăuga comuna Valcani, unde a câştigat un independent susţinut de PSD, dar şi Gerald Simonis, fratele lui Alfred Simonis, care a câştigat ca independent Moşniţa Nouă.

PNL a câştigat 38 de primării, ATU/ADU cinci primării. Prin comparație, în urmă cu patru ani, PNL câştiga 47 de primării, iar PSD 39.

Municipiul Timişoara – Dominic Fritz (ATU) Municipiul Lugoj – Călin Dobra (PSD) Oraşul Buziaş – Sorin Munteanu (PNL) Oraşul Ciacova – Petru Filip (PNL) Oraşul Deta- Petru Roman (PSD) Oraşul Făget – Claudiu Avramescu (PNL) Oraşul Gătaia – Raul Cozarov (PNL) Oraşul Jimbolia – Darius Postelnicu (PNL) Oraşul Recaş – Aurel Adrian Pavel (PSD) Oraşul Sânnicolau Mare – Dănuţ Groza (PNL) Balinţ – Andrei Popa (ADU) Banloc – Lucian Trifonescu (PNL)

Bara – Casian Daniel Ursu (PSD)

Barna – Ovidiu Ignatoni (PNL)

Beba Veche – Ioan Bohâncanu (PSD)

Becicherecu Mic – Raymond Rusu (PSD)

Belinţ – Laurenţiu Tîrziu (PNL)

Bethausen – Ioan Lihoni (PNL)

Biled – Ioan Oprișa (PNL)

Birda – Mariu Stoian (PSD)

Bogda – Iasmin Iovănuţ (PSD)

Boldur – Cristian Stoi (PSD)

Brestovăţ – Eugen Dobra (PNL)

Bucovăţ – Gheorghe Pop (PSD)

Cărpiniş – Dumitru Marcel Popa (PSD)

Cenad – Andrei Tița (ADU)

Cenei – Sîrgean Tanasin (PSD)

Checea – Ionică Breje (PSD)

Chevereşu Mare – Marcel Muia (PSD)

Comloşu Mare – Ovidiu Nicolae Ştefănescu (PSD)

Coşteiu – Petru Carebia (PSD)

Criciova – Cristian Catană (PSD)

Curtea – Marinel Crăciunescu (PSD)

Darova – Viorel Aurel Cherciu (PSD)

Denta – Petru Tapanov (PSD)

Dudeştii Noi –Ion Goșa (ADU)

Dudeştii Vechi – Bono Cucalan (PSD)

Dumbrava – Cristian Olaru (PNL)

Dumbrăviţa – Horia Bugarin (ADU)

Fârdea – Violeta Dobrean (PSD)

Fibiş – Dorel Cârcea (PNL)

Foeni – Saveta Moldovan (PSD) Găvojdia – Dănuţ Toma Stoica PSD

Ghilad – Florin Tuhuț (PNL)

Ghiroda – Ionuţ Stănuşoiu (PNL)

Ghizela – Ciprian Cenușe (PSD)

Giarmata – Claudiu Mihălceanu (PNL)

Giera – Radu Vicol (PSD)

Giroc – Dan Vârtosu (PNL)

Giulvaz – Florentin Cristeți (PSD)

Gottlob – Gheorghe Nastor (PNL) Iecea Mare – Liviu Ştefan Tomulea (PSD)

Jamu Mare – Petre Gagea-Neaga (PNL)

Jebel – Dan Vatriș (PNL)

Lenauheim – Ilie Suciu (PNL)

Liebling – Ioan Munteanu (PSD)

Livezile – Daniel Lungu (PSD)

Lovrin – Vasile Graur (PNL)

Mănăştiur – Ionel Curuți (PSD)

Margina – Cosmin Popescu (PSD)

Maşloc – Ionel Lupu (PNL)

Moraviţa – Remus Brăzdău (PNL)

Moşniţa Nouă – Gerald Simonis (Independent)

Nădrag – Liviu Muntean (PSD)

Niţchidorf – Dănuț Drăghici (PSD)

Ohaba Lungă – Gigi Murărescu (PSD)

Orţişoara – Lucian Ivănescu (PNL)

Otelec – Silvia Fechete (PNL)

Pădureni – Dorin Ignuţă (PNL)

Parţa – Daniel Drăgan (PNL) Peciu Nou – Gabriel Drăgan (PSD)

Periam – Cornel Dumitraş (PSD)

Pesac – Cornel Toma (PSD)

Pietroasa – Virgil Victor Ciocea (PSD)

Pişchia – Andrei Obreja (PSD)

Racoviţa – Alexandru Catrinoi (PNL)

Remetea Mare –Cosmin Chira (PSD)

Săcălaz – Dumitru Boboi (PSD)

Sacosu Turcesc – Iulian Brocea (PSD)

Şag – Flavius Roșu (PSD)

Sânandrei – Claudiu Florin Coman (PNL)

Şandra – Nataniel Savu (PSD)

Sânmihaiu Roman – Viorel Mărcuţi (PSD)

Sânpetru Mare – Bogdan Petrean (PSD)

Saravale – Sava Stoian (PSD)

Satchinez – Florin Cheaua (PNL)

Secaş – Simion Pop (PNL)

Ştiuca – Vasile Bejera (PNL)

Teremia Mare – Cornel Vasile Gui (PNL)

Tomeşti – Costel Medelean (PSD)

Tomnatic – Vasiu Stoian (PSD)

Topolovăţu Mare – Ovidiu Doța (PNL)

Tormac – Marius Lazăr (PNL)

Traian Vuia – Vasile Petruescu (PSD)

Uivar – Bogdan Săvulescu (PSD)

Valcani – Darius Buicu – (independent susţinut de PSD)

Variaş – Nicolae Birău (PSD)

Victor Vlad Delamarina – Ioan Cardaș (PSD)

Voiteg – Niculae Ioan Pop (PNL)

La Timișoara, victoria lui Dominic Fritz, din partea USR/ATU/ADU e mai degrabă o victorie a la Prius.

Și asta, din cauză că, obținând aproape 42% din voturi, Alianţa Timişoara Unită (ATU) va avea 13 oameni în viitorul consiliu local.

Acesta are în total 27 membri, așa că se repetă situația din 2020, când USR a vut nevoie de compromisuri majore pentru a-și asigura majoritatea. AUR duce trei aleși în CLT.

ATU/ADU nu poate asigura majoritatea în plenul Consiliului Local Timișoara, așa că Dominic Fritz va fi obligat de conjuctura nefavorabilă pentru el de a-și încălca victoria clamată în seara de 9 iunie, când trasmitea că „Timișoara a dat semnalul că pesedismul poate fi învins… am învins PSD și naționaliștii”.

Iată că acum, pentru a-și putea pune la vot proiectele, liderul USR, proaspăt propus ca președinte pe țară al Uniunii Salvați România, după demisia lui Cătălin Drulă, își va dezamăgi pentru prima oară cei aproape 53 de mii de timișoreni, chiar înainte de a depunde jurământul pentru un nou mandat.

Vrând-nevrând, Fritz va trebui să facă o alianță de conjuctură cu cei de care se lepăda în urmă cu trei zile: fie cu PSD-PNL, fie cu AUR.

De atlfe, președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, care a câștigat categoric mandatul pentru președinte al CJ Timiș, a și declarat că pune pe primul loc proiectele Timișoarei și ale județului în fața orgoliilor politice și că va colabora cu toate forțele politice cu putere de decizie, primând actul de administrație eficientă.

Scenariul este același ca și la alegerile din 2020, când USR, tot cu 13 consilieri, și-a făcut majoritatea cu Raul Ambruș, plecat cu scandal din PNL și trecut, între timp, la PSD și numit subprefect. Ambruș și-a „vândut” votul, așa că a obținut pentru apropiați ai săi diverse numiri în consilii de administrație ale societăților din subordinea CL Timișoara.

Actualii primari, președinți de CJ și consilieri vor rămâne în funcții până în luna octombrie, când vor intra în pâine efectiv cei aleși în 9 iunie.

În procente, la CL Timișoara, ATU a primit 41,84%, alianța PSD – PNL – 34,76% și AUR – 10,35%. În număr de consilieri, după redistribuirea voturilor de la celelalte formațiuni care nu au atins pragul electoral, viitorul consiliu local va avea 13 membri ATU, 11 de la PSD – PNL și 3 de la AUR.

Nominalizările pentru CL Timișoara sunt:

ATU: Paula Romocean, Ruben Laţcău, Rodica Militaru, Răzvan Negrişanu, Mihaela Paula Rusu, toți USR, Silvia Radoicovici – PMP, Farkas Imre – UDMR, Sorin Zaveliţă – Forţa Dreptei, Nicoleta Neculiţă, Ovidiu Merean, Sorin Povară, Larissa Mihală, Roberto Sebastian David, de asemenea USR

Alianţa PSD – PNL: Dan Diaconu (PNL), Sorin Ionescu (PSD), Cosmin Tabără (PNL), Simion Moşiu (PNL), Andra Lăpădatu (PSD), Adrian Lulciuc (PNL), Ioan-Alexandru Szatmari (PSD), Lorenzo Barabas (PNL), Silvia Chiţac (PNL), Roxana Iliescu (PSD), Alin Bătrân (PNL).

De remarcat că, dacă nu se retrage cineva, Ștefan Sandu (PNL) nu intră în consiliul local, din care a făcut parte din anul 2008.

AUR: Ilie Sîrbu, Andreea Medişanu, Ştefan Corban.

La Consiliul Județean, Alfred Simonis a declarat că o funcție de vicepreședinte ar trebui să revină PSD și una PNL. El a făcut și “schița” alianței pentru următorul mandat, unde principalul aliat al social-democraților va fi PNL.

„Avem președinția Consiliului Județean Timiș, pe care am câștigat-o cu aproximativ 130.000 de voturi, un avans de 20.000 de voturi față de principalul contracandidat. Am câștigat alegerile în Lugoj și în alte 54 de primării, precum și în aproape toată zona periurbană Timișoarei. Am câștigat alegerile în peste 400 de secții de votare, avem majoritate împreună cu PNL la Consiliul Județean Timiș. Mulțumesc partenerilor din PNL, membrilor PNL, primarilor PNL, conducerii PNL, pentru susținere. Cred că este momentul să încetăm polemica și să începem munca”, a spus, luni, Alfred Simonis.

Simonis urmează să discute, în perioada următoare, cu Alin Nica. „Vom discuta despre proiectele consiliului județean. Mai sunt patru luni până când voi prelua mandatul, marile proiecte mă așteaptă, nu voi aștepta patru luni”, a declarat acesta.

„Dorința mea este de a respecta înțelegerea cu PNL și de a construi majorități împreună cu PNL la nivelul CJ. Cum vor funcționa grupurile nu are nicio relevanță, dorința noastră este să avem majorități cu PNL. O funcție de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș ar trebui să revină PSD și una PNL”, a mai spus Alfred Simonis.