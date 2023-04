Proiectul viitoarei parcări etajate de pe Bulevardul Regele Mihai I din Timișoara stârnește, deja, dispute.

Proiectul viitoarei parcări etajate se află abia la început, dar stârnește, deja, dispute. Consilierii județeni PSD îi acuză pe cei din conducerea CJT că doresc să concesioneze lucrările de construcție a parcării, neluând în calcul o investiție proprie.

„Metehnele vechi ale liberalilor nu dispar, iar conducerea Consiliului Județean Timiș a convocat în regim de urgență o ședință a comisiilor reunite și mai apoi un plen extraordinar care are pe ordinea de zi un punct arzător: concesionarea lucrărilor de construcție a unei parcări etajate pe Bulevardul Regele Mihai I din Timișoara. Un astfel de proiect, de o importanță atât de mare este tratat nonșalant de conducătorii CJ Timiș, fără o dezbatere prealabilă, fără o fundamentare solidă, ci în regim de îndată.

Trecând peste faptul că actualii șefi ai CJT nici nu iau în calcul o investiție proprie, trebuie menționate câteva cifre extrem de importante. Terenul, aflat în proprietatea Consiliului Județean, se află în zona 0 a Timișoarei și are o suprafață de 5000 de metri pătrați. Ei bine, pe această suprafață și cu investiția potențialului investitor, CJT ar urma să încaseze o redevență de 6% pe an, din proiecția financiară rezultând o sumă de aproximativ 500.000 de lei pe an, ceea ce, în opinia noastră este extrem de puțin. Și, la fel de important, în proiect de vorbește de o concesionare pe o perioadă de 49 de ani.

Consilierii județeni ai Partidului Social Democrat se vor opune adoptării unei astfel de hotărâri considerând că bugetul instituției este văduvit de sume importante de bani, iar graba cu care se desfășoară lucrurile ridică mari semne de întrebare legate de bunele intenții ale președintelui Alin Nica”, transmit consilierii social-democrați.