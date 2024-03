Programul de spectacole al Teatrului German de Stat Timișoara în luna aprilie

Vineri-sâmbătă, 5-6 aprilie 2024, ora 19,30 în sala Teatrului German de Stat Timișoara

WEEKEND-UL DE TEATRU NIL Conform tradiției, prezintă grupele de teatru NiL și în acest an spectacolele pregătite. Grupa a fost fondată în 1996 de Christian Bormann. Din prima generație NiL fac parte actorii Ioana Iacob și Alex Mihăescu. În 1998 preia grupa Isolde Cobeț. Apoi s-a născut NiL-Junior, pentru a da ocazia și elevilor de gimnaziu să joace teatru. După același model a luat ființă în 2008 trupa de teatru After NiL, din dorința unei studente, Isa Berger, de a juca teatru, la vremea aceea fiind doar un hobby. Între 2018 și 2023, Isa Berger, fostă membră NiL, acum actriță la TGST și pedagog de teatru, a pus în scenă mai multe producții. Robert Bogdanov-Schein, fost membru NiL și acum actor la TGST, este implicat de un an. Cel mai recent pedagog de teatru care s-a alăturat anul acesta este Alma Diaconu, care este, de asemenea, actriță în ansamblul TGST de doi ani. Grupele au participat la diferite festivaluri de teatru pentru tineret din Germania, Ungaria, Croația, Ucraina și România. Mulți dintre membrii ansamblului TGST au făcut primii lor pași teatrali la NiL. Programul acestei ediții: https://www.teatrulgerman.ro/ro/proiecte/nil/editii/2024/