Profesorii anunță grevă generală și refuză începutul anului școlar pe 8 septembrie. „Vom fi în stradă până pleacă ministrul Educației”

După zece zile de proteste consecutive și negocieri eșuate cu ministrul Educației și premierul Ilie Bolojan, profesorii sindicaliști anunță că școala nu va începe pe 8 septembrie.

Nemulțumiți de pachetul de austeritate impus și de lipsa unei soluții reale, profesorii sunt hotărâți să continue protestele, inclusiv cu un miting masiv în Capitală și acțiuni radicale pe termen lung. „Nu vom pleca din stradă până când acest ministru care nu înțelege educația nu va demisiona”, avertizează liderii sindicali, conform stiripesurse.ro.

Profesorii au ieșit și marţi în stradă, în fața Ministerului Educației. Se strigă „Demisia!” încă de la primele ore ale dimineții.

„Suntem în a zecea zi de protest și îl anunțăm pe ministrul David și pe premierul Bolojan că nu vom pleca din stradă până când acest ministru care habar nu are ce înseamnă educația și care își bate joc de educație nu va pleca din funcție.

Mai mult decât atât, așa cum am anunțat, vom continua protestele și în luna august. Vor fi întețite protestele în septembrie, când profesorii se vor întoarce la școală cu acel mare miting în Capitală de 30.000 de oameni. În funcție de ceea ce colegii vor decide pe viitor, vom face și alte acțiuni de protest, care sunt chiar radicale, așa cum am făcut în 2023″, a declarat un lider sindical, potrivit Realitatea Plus.

Întrebat cum va arăta începutul de an școlar, acesta a răspuns: „Va arăta așa cum îl vedeți astăzi: în stradă. Toată lumea va fi în stradă, fie că vorbim de aici, din București, în fața Ministerului Educației și a Palatului Victoria, fie că vorbim de prefecturile și școlile din țară”.

Sursa foto: hotnews.ro