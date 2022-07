Primăria vrea cu mortu-n casă. Viceprimarul Tabără cere licitații corecte pentru mediul privat

Administrarea cimitirelor din Calea Șsgului și din strada Rusu Șirianu a devenit o problemă a momentului, după rezilierea contractului cu firma care le-a administrat până acum.

Viceprimarul Cosmin Tăbără spune că a decis să și asume această reziliere, împreună cu colegii de la Direcția de Patrimoniu, în urmă cu un an, pentru modul în care reprezentanții firmei înțelegeau să-și împlinească obligațiile contractuale.

”Continui să cred că aceste servicii pot fi atribuite societăților private, dar în condiții de licitații corecte, cu condiții ferme prevăzute în contract, cu un mod clar și fără echivoc de a urmări cum sunt îndeplinite.

Caietul de Sarcini și Regulamentul sunt finalizate de luni de zile, iar azi vor intra spre dezbatere în plenul Consiliului Local Timișoara pentru a fi supuse la vot.

Ca și mod de lucru, după ce a fost finalizat de către compartimentele din subordine, l-am trimis tuturor colegilor din Consiliul Local pentru a-și exprima punctul de vedere.

Este important să-l cunoaștem cu toții pentru că e un lucru important pentru Timișoara și timișoreni, nu o chestiune de orgoliu personal”, transmite viceprimarul liberal.

Acesta precizează că există două puncte de vedere: ”Unul, al meu și al colegilor liberali prin care considerăm (calculele economice ne dau dreptate), că aceste servicii trebuie scoase spre mediul privat, în condițiile arătate mai sus.

Un al doilea punct de vedere este al primarului Dominic Fritz, care susține pentru viitor crearea unei societăți în subordinea Primăriei Municipiului Timișoara care să administreze cimitirele.

Din punctul meu de vedere, acest model nu se pretează în momentul actual pentru Timișoara din mai multe motive.

Dacă am avea o astfel de societate, ar presupune angajarea a cel puțin 80 de persoane, personal care va fi plătit din bugetul local, am împovăra mai mult și am pune presiune pe banii timișorenilor, care ar putea fi mai bine dirijați spre alte reparații sau investiții.

Mai mult decât atât, avem exemplul Cimitirul Săracilor, unde Primăria Municipiului Timișoara nu a fost în stare să taie vegetația spontană crescută și s-a ajuns să avem o ”pădure” pe mormintele existente.

În acest caz, unde am cerut de luni bune să rezolvăm această problemă, dar nu e nici acum soluționată…

Nici atribuirea contractelor către Horticultura nu este o soluție, această societate făcând cu greu față atribuțiilor de întreținere a parcurilor, dar despre acest aspect voi reveni, pentru că ceea ce se întâmplă acum în ”Orașul Parcurilor și al Trandafirilor” este dureros și de neacceptat!

Or, în momentul în care tu nu poți să-ți îndeplinești obligațiile tale, te înhami la drum cu ceva despre care nu cunoști și care îți va genera pierderi?

Revenind la proiectul de astăzi, am propus ca licitația să fie făcută pentru o perioadă de 3-5 ani, să poată fi atribuit contractul, iar Primăria Municipiului Timișoara să se dovedească un partener corect față de prestator, mai ales că acesta va avea obligația unor investiții.

Propunerea primarului și a consilierilor săi este ca acest contract să fie atribuit pe perioada unui singur un de zile, cu clauza de a-l rezilia de către Primărie, atunci când va fi creată această noua societate de administrare a cimitirelor, dacă va fi creată.

Îmi mențin punctul de vedere că licitația trebuie făcută pe minimum trei ani. Sunt de acord cu clauza de reziliere, lucru de care nu mă tem, asumându-mi rezilierea unui contract atunci când presiunea se exercită și asupra mea să nu o fac.

Sunt departe de orice joc și interes personal, mă interesează doar buna funcționare a acestor servicii, chiar dacă politic primarul Fritz a găsit de cuviință să-mi diminueze din atribuții, deși în urma prestației mele ca și viceprimar nu a trebuit să dea explicații nici în fața cetățenilor și nici în fața organelor de cercetare penală, cum a făcut în alte cazuri”.