Primăria Timișoara plătește pentru digitalizare, dar se laudă că o face cu voluntari.

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a declarat că are o echipă de IT-iști care lucrează gratuit, ca voluntari, pentru digitalizarea instituției. Lucru care vine în contradicție cu toate comunicările oficiale din 2021 până astăzi, în care se vehiculează contracte și sume plătite de primărie, chiar și din fonduri europene, tot pentru digitalizarea instituției.

Eroii digitalizării, gratis în slujba primăriei

Miercuri, 11 octombrie 2023, primarul Timișoarei, posta o tiradă în stilul nord-coreean despre eroii digitalizării care lucrează pe gratis pentru primărie. Argumentul său este că instituția nu are bani pentru a plăti salarii competitive, cum sunt cele din IT, motiv pentru care a apelat la voluntari.

Iată mesajul care l-ar face invidios până și pe președintele Coreei de Nord, Kim Jong-un, când vine vorba de laude și ode aduse muncii neplătite, din ciclul “Totul pentru front, totul pentru victorie!”.

“Eroii digitalizării în administrație pregătesc revoluția, dar nu-i știe nimeni.

Este aproape imposibil să angajezi IT-iști în administrația publică la Timișoara. Salariul nu e competitiv. Așa că în loc să ofer mai mulți bani, am oferit să lucreze pe gratis. Și chiar au zis da!

Profesioniști excelenți, cu joburi în firmele timișorene de IT și cu o mare pasiune pentru Timișoara. Zi de zi dau o parte din timpul lor pentru ca serviciile Primăriei să fie la un click distanță. Cu munca lor o să vă întâlniți tot mai des în lunile ce vin. Am început cu digitalizarea a aproape tuturor procedurilor interne. Acum tot semnez ca primarul, dar cu un singur click. Gata cu căratul mapelor grele prin holurile primăriei, sportul preferat al funcționarilor de 150 ani, care consumă nu doar calorii ci din păcate și mult timp.

Următorul pas este portalul unic pe care îl lansăm în ianuarie: cu un singur login veți putea să accesați toate serviciile de acasă, într-un sistem ușor de înțeles. Și nu, nu va trebui să depuneți formularele online la ghișeul doi.

Echipa de voluntari ne ajută să lucrăm la arhitectura sistemului și la prototipuri. Ne ajută să scriem specificațiile pentru proiectele de digitalizare pe care le scoatem la licitație, care sunt apoi implementate de firme profi de software din țară.

Mulțumesc, Dan, Monica, Adela, Alexandra, Camelia, Cosmin, Cristina, Iulia, Lucian, Rareș. Ei sunt superba echipă de voluntari IT care ne ajută să digitalizăm și transparentizăm Primăria. Am convenit cu ei că munca lor și toate programele de digitalizare la care lucrăm vor fi făcute open source pentru ca orice primărie din România să poată replica ce facem noi în Timișoara”, a postat pe Facebook, primarul Dominic Fritz, pe 11 octombrie 2023. (foto captura Facebook IT)

Într-o notă de umor involuntar, primarul recunoaște că “semnează ca primarul”, doar că o face digital, cu un simplu click și nu mai trebuiesc cărate mapele cu zeci de documente prin instituție. Lucru neadevărat, cât timp codul administrative impune folosirea suportului tipărit pentru majoritatea documentelor cât și un anume flux, realizat de un departament dedicate din primărie. Oameni care, așa cum ne-au relatat surse din instituție, se tem că își vor pierde locurile de muncă, odată cu introducerea “revoluției digitale totale”.

De altfel, chiar reprezentanții Primăriei Timișoara recunoșteau, într-un comunicat din 1 februarie 2022, că “implementarea unui sistem de automatizare fluxuri de lucru digitale și interfațare cu ghișeu unic virtual de formulare va avea ca rezultat un răspuns mai operativ față de cerințele venite din partea timișorenilor, dar și o îmbunătățire a eficienței angajaților.

În urma auditului de digitalizare comandat de Primăria Timișoara, a reieșit că aproape jumătate dintre angajați nu folosesc deloc sau folosesc extrem de puțin actualele fluxuri digitale ale municipalității, iar peste 95 la sută dintre angajați printează hârtii pentru activitățile zilnice.” Deci digitalizarea la care visează edilul e departe de a putea fi realizată, mai ales în relația cu societățile din subordine sau cu alte entități.

Digitalizare pe bani, încă din 2021

Pe 16 decembrie 2021, Primăria Timișoara achiziționează un sistem de digitalizare și automatizare a fluxurilor de lucru. Din necesitatea de a face față cu operativitate cerințelor venite din partea timișorenilor, dar și pentru a îmbunătăți eficiența angajaților, Primăria Municipiului Timișoara va lansa o licitație pentru achiziționarea unui sistem de digitalizare și automatizare a fluxurilor de lucru. Acesta este un pachet software prin care se vor automatiza, eficientiza și monitoriza principalele proceduri de lucru ale municipalității.

Soluțiile software alese de Municipiul Timișoara vor fi dezvoltate și integrate în platforma software Microsoft 365 și vor folosi tehnologii de tip „low code” (cod redus) pentru a asigura o productivitate mai mare în dezvoltare și mentenanță. Tehnologiile „low code” sunt o serie de instrumente software care scurtează semnificativ timpul de dezvoltare și validare a aplicațiilor, precum și costul acestora. Durata de implementare a contractului este de 6 luni, valoarea estimată a acestuia fiind de 910.000 de lei, inclusiv TVA, anunțau, la acel moment, reprezentanții municipalității.

„Ne dorim servicii de secol XXI, dar folosim în continuare pixul și hârtia și aducem oamenii la ghișeu. Cheltuim peste un milion de lei pe an pe imprimate (hârtii, tonere, xerox). Este absolut necesar ca Primăria Municipiului Timișoara să folosească un sistem unitar de aplicații software, care, pe de o parte, să simplifice, pentru cetățean și pentru funcționar, proceduri care acum sunt consumatoare de timp, și, pe de altă parte va monitoriza eficiența angajaților sau elementele care blochează performanța”, a declarat primarul Timișoarei, Dominic Fritz, în decembrie 2021.

Pe 29 martie 2022, aceeași primărie anunța că a câștigat o finanțare de 4 milioane de lei din fonduri europene nerambursabile pentru realizarea unui portal unic de interacțiune a cetățenilor și firmelor cu administrația, dar și pentru digitalizarea arhivelor instituției.

Proiectul ”Simplificarea procesului participativ și decizional în relația cu cetățenii prin digitalizarea integrată și eficientizarea administrației publice la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara” este finanțat cu fonduri din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

La 21 februarie 2023, instituția a lansat licitația de achiziție a serviciilor digitale în vederea realizării și implementării unui portal unic în relația dintre cetățeni, firme și administrația locală. Portalul unic va furniza servicii digitale atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, în relația acestora cu administrația locală, într-un mod accesibil și intuitiv.

„În ultima perioadă am introdus servicii digitale noi și am îmbunătățit altele existente care din cauza faptului că erau greu de utilizat nu erau folosite de timișoreni. Practic, de la începutul anului, peste 60.000 de timișoreni au folosit serviciile digitale ale municipalității, fie au plătit taxele și impozitele online, au cumpărat abonamentul de parcare, și-au făcut programări sau au depus acte online. Acum, trecem într-o nouă etapă și vrem să realizăm un portal unic, unde atât cetățenii, cât și firmele să aibă servicii online, care îi scutesc de o grămadă de drumuri inutile și de birocrație fără rost”, transmitea primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

“Primăria Municipiului Timișoara a obținut o finanțare de 4 milioane de lei din fonduri europene nerambursabile pentru realizarea unui portal unic de interacțiune a cetățenilor și firmelor cu administrația, dar și pentru digitalizarea arhivelor instituției.

Același program prevede scanarea și digitalizarea a 5.000 de unități arhivistice (bibliorafturi), astfel încât, în urma acestui proces să fie ușor accesibile în format electronic atât documentele din arhivă în funcție de subiect/interes, cât și conținutul acestora, după diferite cuvinte cheie.

Proiectul ”Simplificarea procesului participativ și decizional în relația cu cetățenii prin digitalizarea integrată și eficientizarea administrației publice la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara” este finanțat cu fonduri din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. Perioada maximă de implementare pentru această finanțare este 31.12.2023. Valoarea estimată pentru obiectivul de investiții este de 2.670.788 lei (TVA inclus),” a informat Primăria Timișoara, în februarie 2023.

Apoi, pe 10 martie 2023, edilii au informat că Primăria Timișoara continuă procesul de extindere a serviciilor online pe care le oferă. “Facilitarea relației cu cetățenii, prin digitalizare, este o prioritate a administrației timișorene, care dorește creșterea ofertei de servicii municipale online. Ținta este de reducere a decalajului dintre serviciile online oferite de primărie și cele din mediul privat, astfel încât timișorenii să aibă la dispoziție posibilitatea de a-și rezolva problemele apelând la mijloace electronice, fără a se mai deplasa la sediul instituției.

În acest context, începând cu data de 15 martie 2023, Direcția Generală de Investiții și Mentenanță din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara va prelua documentațiile (planuri de situație, planuri de încadrare, planuri de semnalizare, situațiile de lucrări, planșe etc.) doar în format electronic (PDF ce include toate semnăturile și ștampilele necesare) și în format electronic editabil (stereo 70).

Excepții sunt cazurile în care legislația prevede ca anumite documente să fie preluate în format fizic.

Pentru trecerea la dezvoltarea unor noi servicii online, Primăria Municipiului Timișoara are deja în derulare un proiect, în valoare de 4 milioane de lei din fonduri europene nerambursabile, de realizare a unui portal unic de interacțiune a cetățenilor și firmelor cu administrația, precum și pentru digitalizarea arhivelor instituției”, se menționa într-un comunicat al serviciului comunicare al primăriei.

În fine, pe 31 august 2023, primarul Dominic Fritz a semnat contractul pentru realizarea unui portal unic pentru relaționarea cetățenilor și firmelor cu administrația locală. Odată implementat, timișorenii își vor putea crea un cont prin care să acceseze serviciile pe care le oferă Primăria Timișoara. Portalul va fi intuitiv și facil pentru a accesa servicii online.

Portalul unic va putea fi folosit pentru a depune și urmări cereri online, pentru informarea utilizatorilor cu privire la evenimente, restricții sau lucrări planificate în zona lor. Soluția este una sigură și folosește tehnologie de ultimă generație, utilizată și de companii mari precum Google, Amazon sau Microsoft. Aceasta va putea fi conectată cu platformele de servicii digitale de la nivel național, iar cetățenii vor putea folosi același cont pentru a le accesa.

Portalul unic va fi implementat de firma ATOS, iar valoarea contractului este de 2.155.737,36 lei (TVA inclus). Din cadrul firmei va lucra echipa Eviden, care a realizat recent modernizarea sistemului de securitate cibernetică în 22 de locații NATO. Termenul de finalizare este luna decembrie 2023.

Toate aceste investiții cu care s-a lăudat Primăria Timișoara în ultimii trei ani sunt fie din fonduri europene, fie din fonduri proprii, la un total care însumează, deocamdată peste 10 milioane de lei. Însă până la finalizarea unui portal unic integrat complet funcțional mai este mult de lucru și, implicit, noi costuri.

De aici se naște și întrebarea: cum să te lauzi cu “eroii digitalizării” care lucrează pe gratis, în condițiile în care primăria a accesat fonduri și urmează să mai acceseze pentru același proces de digitalizare și pentru portalul digital unic.

Sau, ca să îl cităm chiar pe Dominic Fritz, primarul Timișoarei, “…în loc să ofer mai mulți bani, am oferit să lucreze pe gratis. Și chiar au zis da!”

No comment.