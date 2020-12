Primăria Timișoara a pierdut procese pe bandă rulantă: instituția are de achitat despăgubiri de 18 milioane de lei

Primăria Timişoara a pierdut, numai în ultimul an, sute de procese şi a avut de achitat despăgubiri de 18 milioane de lei, din care 14,3 milioane de lei au fost deja achitaţi.

Printre procesele pierdute se numără şi cel cu familia femeii care şi-a pierdut viaţa în timpul furtunii din septembrie 2017, după ce un copac de la Zoo s-a prăbuşit peste ea. În acest caz, despăgubirea a fost de aproximativ 100.000 de euro, relatează News.ro.

„A fost un proces pierdut pentru femeia peste care a căzut un copac, cred că erau 100.000 de euro despăgubirea. Am semnat eu, au plătit timişorenii”, a declarat Dominic Fritz, primarul Timişoarei, ieri, într-o conferinţă de presă.

În timpul furtunii din septembrie 2017, la Timişoara a decedat o femeie peste care a căzut un copac netoaletat de Primăria Timişoara, sub care aceasta se adăpostea, la Zoo. De asemenea, a murit un tânăr, după ce pe maşina în care se afla a căzut poarta de intrare în Timişoara, dinspre Calea Lugojului, poartă proaspăt renovată de Primăria Timişoara.

„Alte exemple despre cum nu mai trebuie să funcţioneze lucrurile este situaţia cheltuielilor de judecată şi plata de despăgubiri. Eu am rugat echipa să îmi facă o situaţie. În 2020, din 1 ianuarie, Primăria Timişoara a plătit deja în jur de 14.300.000 lei despăgubiri şi cheltuieli de judecată, deci procese pierdute şi încă avem peste 3,7 milioane lei neachitate. În total, în acet an, am avut de achitat 18 milioane lei despăgubiri şi cheltuieli de judecată”, a spus primarul Dominic Fritz.

Edilul a afirmat că pe viitor va lucra la o strategie juridică prin care se va asigura că funcţionarii nu vor mai face greşeli care duc Primăria Timişoara în faţa instanţelor de judecată.

„Va trebui să lucrăm la o strategie juridică, să ne asigurăm că aparatul de specialitate nu mai face atâtea greşeli care ulterior duc la procese şi apoi, poate trebuie să ne apărăm mai bine în instanţă ca să nu mai pierdem atâtea procese. Suma asta arată o lipsă sistematică de respect pentru lege, pentru că dacă pierzi procese de 18 milioane lei într-un singur an asta spune ceva despre legalitate. Asta se va schimba. Probabil nu peste noapte pentru că procesele pe care le vom pierde la anul sunt tot procese pentru lucruri ce s-au întâmplat în fosta administraţie. Nu este o situaţie sustenabilă şi dacă ne întrebăm de ce primăria nu are bani să-şi plătească facturile, aici poate avem un răspuns”, a susţinut Fritz.

Întrebat ce sumă a plătit Primăria Timişoara drept cheltuieli de judecată, primarul a explicat că, din cele 18 milioane de lei, aproximativ 500.000 de lei reprezintă cheltuieli de judecată.

„Strict cheltuieli de judecată, în jur de 500.000 de lei, şi asta cu siguranţă, s-ar putea să avem în viitor un viceprimar care este jurist, avocat, şi una din intenţiile mele e să lucrez cu el la o analiză. Cu siguranţă, o bună parte din procese puteau fi evitate. E imposibil că suma asta să fie la zero într-o primărie, dar analiza este în curs”, a precizat primarul.

Dominic Fritz a adăugat că va ruga Corpul de Control să facă unele verificări în rândul funcţionarilor publici din primărie.

„Eu am început să rog şi Corpul de Control să facă verificări dacă este posibilă o acţiune în regres. Binenţeles că sunt în discuţii cu Curtea de Conturi, dar care e o instituţie separată, nu sunt în subordinea mea, dar da, cred că e important că acolo unde în urma unor greşeli contribuabilii Timişoarei au avut daune, să vedem dacă nu se pot recupera aceste prejudicii”, a spus Fritz.

