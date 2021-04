Primar din Timiș: „Nu consumați apa de la robinet! Dacă nu rezolv această problemă, mă duc acasă!”

„Să nu consume apa! Foarte sincer, să nu o consume. O să fac un program de vizitare a uzinelor de apă, pentru cei care doresc să vadă ce avem acolo, dar eu le recomand să nu bea această apă”, a spus Buciu.

Edilul lugojean spune că cea mai bună apă pentru consum este cea de la fântânile de cartier, acolo unde analizele se fac regulat.

„Există o societate care se ocupă de asta. E o societatea serioasă, oamenii își fac treaba, fac analize. Fără fântânile respective am fi într-o situație foarte grea. Ei se ocupă și de repararea echipamentelor hidraulice. La partea de estetică va trebuie să intervenim noi și acolo unde e cazul să reparăm cea ce e de reparat”, a mai spus Buciu.

Primarul Lugojului consideră că rezolvarea situației cu apa este prioritară și spune că, dacă nu va rezolva această problemă, pleacă acasă.

„Fântânile astea sunt un pansament, pe care l-au acceptat toate administrațiile pentru că nu au fost în stare să rezolve problema apei. Eu îmi asum că, dacă nu rezolv această problemă, mă duc acasă. Oricâte probleme are Lugojul, aceasta e prima pe care trebuie să o rezolvăm. Apa și canalul! Indiferent cât ne costă electoral, noi trebuie să rezolvăm asta. Restul sunt povești! Dacă am venit aici să zugrăvim și să facem lucrări de mântuială, am făcut doar ce a făcut Boldea și alții înaintea lui”, a mai transmis Claudiu Buciu.

Cele mai mari sume din bugetul local, pentru acest an, sunt prinse pentru finalizarea lucrărilor și branșamentelor pe noua rețea de apă potabilă. Proiectul de buget va ajunge în Consiliul local, în luna aprilie.