Rugbiştii Plai și Bucur, de la SCM USV Timișoara, chemați la națională

Plai și Bucur, SCM USV Timișoara, chemați la națională

Numărul rugbiștilor de la SCM USV Timișoara convocați la echipa națională a crescut la nouă, după ce alți doi jucători au fost chemați sub tricolor. Centrul Alexandru Bucur și mijlocașul la deschidere Daniel Plai au plecat la București, unde „stejarii” se pregătesc pentru Rugby Europe Championship (REC).

Ei au fost solicitați de noul seleționer, David Gerard, având deja meciuri în prima reprezentativă. Bucur (29 de ani) a debutat la echipa națională în 2018, cu ocazia testului România – Uruguay (20-27), disputat la București. Daniel Plai (29 de ani), jucător transferat recent de echipa timișoreană, a debutat sub tricolor tot în noiembrie 2018. El a jucat primul meci împotriva Portugaliei, scor 36-6, la Baia Mare, un baraj pentru menținerea în REC în care a înscris patru puncte. Interesant este că în meciul de debut al lui Bucur, Plai a reușit opt puncte, din două lovituri de pedeapsă și o transformare).

„Nu mă mai gândesc la lot. Am trecut peste Cupa Mondială, unde nu am fost chemat. Am fost un pic dezamăgit, dar asta este viața și mergem înainte”, declarase Daniel Plai la sosirea sa în capitala Banatului.

Alți șapte jucători se află la lotul național încă din 15 ianuarie. Este vorba despre Ciprian Chiriac, Lucian Mureșan, Dragoș Ser, Vlad Neculau (din pachetul de înaintare), Gabriel Rupanu, Tevita Manumua și Marius Simionescu (de pe linia de treisferturi). România debutează în REC pe 4 februarie.

Naționala țării noastre va juca atunci în deplasare cu Polonia. Aflat în recuperare după o accidentare, Simionescu face antrenamente doar cu balonul, fără a fi inclus în exercițiile cu contact. În altă ordine de idei, SCM USV Timișoara își continuă pregătirea pe plan local. Feofaaki Holoia urmează să sufere intervenții chirurgicale la genunchi, însă va fi apt pentru finala Cupei României.