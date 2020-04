Piața Iosefin din Timișoara se redeschide astăzi după igienizare

Piața Iosefin din Timișoara se redeschide astăzi, după finalizarea acțiunii de igienizare.

Închiderea pieței a fost dispusă după ce s-a constatat că una dintre vânzătoare și soțul acesteia au fost depistați cu coronavirus. Cei doi sunt internați la Spitalul Victor Babeș.

Direcția de Sănătate Publică a demarat ancheta epidemiologică iar persoanele care au vândut în imediata vecinătate a femeii și șefii de piață au primit recomandarea să stea în autoizolare timp de 14 zile spune directorul piețelor din Timișoara, Ionuț Nasleu.

“Timp de de două zile, sâmbătă și duminică, am decis să închidem piața. Am dublat acțiunea de igienizare și piața se va redeschide luni de la ora 8:00. DSP face ancheta epidemiologică ca să stabilească cine sunt contacții și în funcție de acest lucru se vor lua măsurile care se impun. Eu am recomandat, atât celor care au fost vecini de stand în piață cât și șefilor de piață, să se autoizoleze o perioadă de două săptămâni”, spune Ionuț Nasleu.

Directorul Piețe SA a mai precizat că cele cinci tuneluri dezinfectante montate la intrarea în piețe ca măsură de combatere a coronavirusului sunt funcționale.

