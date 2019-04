Pero Milosevici: „Ne-am revenit pe parcurs”

Pero Milosevici, antrenorul echipei de handbal masculin Politehnica Timişoara, a analizat meciul cu Dunărea Călăraşi, din etapa a doua a play-off-ului Ligii Naţionale, câştigat de alb-violeţi cu scorul de 31-26 (14-12).

„Am început rău, dar sunt mulţumit cum am încheiat această partidă. Jocul nostru a început să meargă atunci când am schimbat defensiva. În prima repriză am pierdut multe baloane din cauza greşelilor ofensive proprii. Tot atunci, nici poarta nu ne-a salvat, primele şapte mingi fiind toate transformate în gol. S-a întâmplat aşa pentru că Tcaciuc n-a fost cu noi în ultima perioadă, el revenind de la naţională cu foarte puţine zile înainte de meci. Am ajuns pe parcurs să arătăm tot mai bine şi în apărare, şi în atac, astfel că la un moment dat adversarii n-au mai ştiut ce să facă cu mingea. Sunt mulţumit de meci, mai ales de partea a doua a întâlnirii. Ne interesează să continuăm bine această fază a campionatului, deşi ne este foarte greu fără Marius Sadoveac, un jucător foarte important pe toată perioada stagiuni, dar în special în ultimele două luni, când a atins o formă sportivă fenomenală. Şi Varo s-a accidentat puţin, nu vrem să riscăm să-l introducem… Le mulţumesc încă o dată jucătorilor pentru această victorie meritată, chiar dacă nu este prima dată când nu începem bine o partidă! Avem suficient timp să pregătim bine întâlnirea următoare cu CSM Bucureşti!”, a declarat Pero Milosevici.

Într-o altă partidă din etapa secundă a play-off-ului Ligii Naţionale de handbal masculin, seria A: AHC Dobrogea Sud Constanţa – CSM Bucureşti 28-23.

În etapa următoare, miercuri, de la ora 17,30, în direct la TVR HD, SCM Politehnica Timişoara va juca în deplasare cu CSM Bucureşti.