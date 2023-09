Performanță uriașă! Patrick Barhan, de la LPS „Banatul” Timișoara, a devenit campion mondial la kickbox! Video

Performanță uriașă pentru timișoreanul Patrick Barhan: a devenit campion mondial la kickbox!

Elev în clasa a IX-a la Liceul cu Program Sportiv „Banatul”, Patrick a cucerit titlul suprem în cadrul unei gale de la Campionatul Mondial (Italian Kickboxing World Cup), care s-a desfășurat în acest sfârșit de săptămână, în localitatea Lido di Jesolo.

„Astazi am reusit dupa multa munca si sacrificii sa particip la Italian Kickboxing World Cup. Am obtinut locul 1. Vreau sa multumesc antrenorilor mei Somogyi Ludovic, Stefan Mercea, Mirabela Calugareanu, tuturor colegilor mei de antrenament, familiei mele pentru toata sustinerea oferita, multumesc terapeutului care se ocupa de sanatatea mea fizica, Cosmin Adrian. Multumesc familiei Somo Kickboxing, care au fost alaturi de mine si m-au sustinut si au facut posibila aceasta deplasare. Sper ca si in viitoarele competitii sa va fac mandri de mine. Hai Romania!!!”, a scris Patrick pe pagina sa de Facebook.



CITEȘTE ȘI: Polițist de frontieră timișean cu patru titluri de campion naţional la culturism

Foto: Facebook / Patrick Barhan