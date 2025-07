Pasionații de artă, invitați la un parcurs expozițional de excepție

În această vară, Galeria Jecza, alături de Galeria Himera, prezintă Garden of Hooks, o expoziție colectivă de excepție, curatoriată de Norbert Filep, care reunește 31 de artiști selectați dintre cele 283 de aplicații primite din întreaga Europă: România, Spania, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Polonia, Bulgaria.

Evenimentul marchează cel de-al treilea Summer Show organizat în parteneriat de cele două galerii, continuând tradiția de a aduce împreună artiștii și publicul timișorean, într-un format expozițional comun.

„Garden of Hooks” se construiește ca o experiență inspirată de dinamica grădinăritului, presupunând o succesiune de pregătire, organizare, aranjare, menținere și recoltare, care se situează în simetrie perfectă cu practicile artistice, cu munca de atelier si logica ideatică a creației.

Aceste acțiuni transformă spațiul expozițional într-un complex organic, un ansamblu stratificat și bogat, în care se regăsesc lucrările celor 31 de artiști selectați în urma open call-ului: Blanca Amorós, Harita Asumani, Alexandra Boaru, Alina Bobeică, Alessia Borangic, Cristina Chirilă, Costel Chițimuș, Cristiana Cott Negoescu, Andonaș David, Anastasia Dumitrescu, Teodor Georgescu, Cosmin Grigoraș, Mariana Hahn, Andreea Ilie, Ana Ionescu, Yavor Kostadinov, Talia Maidenberg, Adrian Moisă, Adrian Novac, Vlad Oniga, Zsuzsanna Ida Papp, Iulia Paraipan, Patrycja Płóciennik, Sarah Popuț, Melinda Rus, Viktor Rónai, Detty Szabó, Tania Șimonca, Cătălina Ungureanu, Constantin Vulturar și Andreea Delia Voren.

Numărul mare de artiști din acest an se traduce într-o varietate de expresii vizuale, de la sculptură și pictură, la fotografie, artă video, instalație, grafică și ceramică, fiecare contribuind la construirea unui parcurs expozițional divers și dinamic, care amplifică caracterul organic și stratificat al „grădinii” create în spațiile celor două galerii.

Evenimentul de deschidere constă într-un dublu vernisaj, ce va avea loc astăzi. Astfel, începând cu ora 19:00 pasionații de cultură și artă sunt așteptați la Galeria Himera, continuând apoi, de la ora 20:30, în spațiul Galeriei Jecza, care este susținută pentru întreg sezonul expozițional al anului 2025 de Banca Transilvania.

Expoziția este deschisă publicului în perioada începând de astăzi până pe data de 7 septembrie, având următorul program de vizitare: de marți până sâmbătă, între orele 11:00 și 19:00.

Norbert Filep este artist și curator, care trăiește și lucrează la Cluj-Napoca. Prin practica sa curatorială, Norbert explorează tendințele noilor generații de artiști tineri. Interesul său este orientat către noi posibilități bazate pe relațiile dintre generațiile tinere și practicile consacrate, conectate prin diverse modele construite pe narațiuni locale și internaționale.

Printre proiectele curatoriate de el se numără Quarks, Leptons and Bossons, Galeria Jecza, Timișoara, 2023; Palimpsest, Galeria Himera, Timișoara, 2024; Permanent World Encyclopedia, Arta prezentului și Empower Art and Artists, 2024; The sun at its zenith holds the balance of the day, Galeria Sector 1, București, 2025.

Galeria Jecza a fost fondată în 2011 la Timișoara de Sorina Ianovici-Jecza și Andrei Petru Jecza. A devenit un reper pentru arta contemporană din anii 1960 până în prezent, cu o atenție specială asupra scenei locale din anii ’60 și ’70 (inclusiv Grupul Sigma), dar și asupra generațiilor emergente.

Încă de la început, galeria a manifestat o puternică înclinație spre scena artistică locală cu o importanță majoră în anii ’60 și ’70 (Grupul Sigma, printre altele). Aceasta reprezintă atât artiști și colective artistice, cât și figuri istorice, dar și personalități tinere și proeminente.

Prin juxtapuneri curatoriale ale artiștilor din generații diferite, galeria încurajează proiecte de cercetare aprofundată asupra diverselor practici artistice.

Începând cu anul 2018, Andrei Jecza a preluat conducerea și a branduit galeria, dezvoltând atât programul său, cât și lista de artiști reprezentați. Obiectivele galerie pentru viitorul apropiat vizează atât menținerea focusului asupra spațiului est-european, cât și extinderea galeriei pe plan național si internațional.

Galeria Himera este una de artă contemporană dedicată prezentării unei selecții rotative de expoziții care evidențiază vocile și perspectivele diverse ale artiștilor tineri aflați la început de drum.

Galeria oferă o platformă pentru talente emergente, încurajând explorarea de idei noi, provocarea normelor artistice și extinderea limitelor practicilor contemporane.

Prin intermediul unui program curatoriat cu atenție, alcătuit din expoziții personale și de grup, Himera cultivă un dialog dinamic și mereu în evoluție între artiști, curatori și public. Galeria îmbrățișează o gamă largă de discipline artistice – pictură, sculptură, fotografie, video, instalație și media digitală – surprinzând dinamica schimbătoare a artei contemporane.

Fiind unul dintre puținele spații dedicate artei contemporane din Timișoara, Himera umple un gol esențial în peisajul cultural local. Într-un oraș în care oportunitățile pentru artiștii emergenți rămân limitate, galeria servește drept platformă necesară pentru exprimare creativă și schimb artistic.

Himera nu doar sprijină carierele artiștilor promițători, ci și îmbogățește țesutul cultural al regiunii.

Prin angajamentul său de a susține dialogul artistic și inovația, galeria joacă un rol esențial în consolidarea scenei de artă contemporană din Timișoara și dincolo de ea.