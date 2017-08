„Otrava” din alimente. Lista înghețatelor pline de aditivi

InfoCons – Asociația pentru Protecția Consumatorilor a organizat un studiu cu privire la aditivii alimentari ce se regăsesc în produsele tip înghețată.

În cadrul studiului au fost analizate 39 de produse produse sau distribuite de: ELION IMPORT EXPORT S.R.L., Froneri Ice Cream Romania S.R.L., MARESI FOODBROKER, Metro Cash & Carry Romania S.R.L., METRO Cash&Carry Romania S.R.L., Nestle Romania S.R.L., Produs in Franta, Produs in Italia, Produs in Polonia, Produs in Romania, S.C. ALPIN 57 LUX S.R.L., S.C. Auchan Romania S.A., S.C. Macromex S.R.L., SC Auchan Romania SA, Serpico Trading S.R.L., Unilever Distribution S.R.L., Unilever South Central Europe S.A.

Denumire produs Brand Denumire E-uri Cod E-uri Nr. E-uri Corso Intenso Vanilla Inghetata de vanilie 275g Corso mono si digliceride ale acizilor grasi, guma din seminte de carruba, guma de guar E471, E410, E412 3 Aro inghetata cu aroma de ciocolata 2000 g / 5000 ml Aro mono- si digliceride ale acizilor grasi; guma guar, carboximetilceluloza, caragenan; E471; E412, E466, E407; 4 Auchan Glace Chocolat 536 g / 1000 ml Auchan mono- si digliceride ale acizilor grasi; faina din seminte de roscova, guma de guar; lecitina E471; E410, E412; E322 4 Auchan Inghetata cu aroma de rom si bucati de cirese 500g Auchan Romania mono si digliceride ale acizilor grasi, guma din seminte de carruba, guma de guar, acid citric E471, E410, E412, E330 4 Corso Crazy Raspberry inghetata cu aroma de frisca si sorbet de zmeura 678g Corso mono si digliceride ale acizilor grasi, guma de carruba, guma de guar, acid citric E471, E410, E412, E330 4 Siviero maria cioccolatissimo 500 g / 1000 ml Siviero maria mono- si digliceride ale acizilor grasi, lecitina; alginat de sodiu, guma carruba E471, E322; E401, E410 4

La polul opus, produsele cu cel mai ridicat număr de aditivi alimentari au fost:

Denumire produs Brand Denumire E-uri Cod E-uri Nr. E-uri Auchan inghetata cu aroma de fructe si topping de amarena 510 g / 1200 ml Auchan acid citric; benzoat de sodiu; mono- si digliceride ale acizilor grasi; guma carruba, guma guar; extract de sfecla rosie, rosu capsuna; pectina; sorbat de potasiu; amidon modificat; antocianine; citrat de sodiu; E330; E221; E471; E410, E412; E162, E440, E202; E1422; E163; E331; 11 Alpin 57 Lux Inghetata cu arome de vanilie, capsuni, cu ciocolata si glazura de cacao 500g Alpin 57 Lux mono si digliceride ale acizilor grasi, guma de guar, guma din semite de carruba, lecitina, acid citric, caroten, carmin, caramel cu sulfit de amoniu, poliricinoleat de poliglicerol E471, E412, E410, E322, E330, E160a, E120, E150, E476 9 Aro Tort de inghetata cu arome de vanilie si ciocolata 1kg ARO mono si digliceride ale acizilor grasi, guma carruba, guma guar; betacaroten; amidon modificat de cartof; sorbat de potasiu, benzoat de sodiu; lecitina de soia, silicat de magneziu hidratat E471, E410, E412; E160a; E1422; E202, E221; E322, E553a 9 Auchan Tort de inghetata cu topping de ciocolata si arome de ciocolata, vanilie 1000g Auchan mono si digliceride ale acizilor grasi, guma de carruba, guma guar; betacaroten; amidon modificat de cartof, sorbat de potasiu, benzoat de sodiu; lecitina de soia, silicat hidratat de magneziu E471, E410, E412; E160a; E1422, E202, E221; E322, E553a 9 Autentic Rom 500g Autentic ROM amidon modificat din porumb, sorbat de potasiu, fosfati de amoniu, carboximetilceluloza, guma de caruba, guma de guar, caragenan, alginat de sodiu, mono si digliceride ale acizilor grasi E1422, E202, E342, E466, E410, E412, E407, E401, E471 9 Nestle Joe Vafa Cacao 51g Nestle Joe lecitina, mono si digliceride ale acizilor grasi, guma de guar, guma de carruba, alga Euchema prelucrata; caramel cu sulfit de amoniu; carbonati de sodiu, carbonati de magneziu, acid citric E322, E471, E412, E410, E407a; E150; E500, E504, E330 9 Nirvana chocolate and choco chips 365 g / 470 ml Nirvana alga Euchema prelucrata, caragenan, guma de carruba, guma de guar; mono- si digliceride ale acizilor grasi, lecitine; caramel cu sulfit de amoniu; amidon modificat, acid citric E407a, E407, E410, E412; E471, E322; E150; E1422, E330

Potrivit unui comunicat remis Știripesurse.ro, aditivii identificați în produsele studiate sunt: acid citric, alga Euchema prelucrata, alginat de sodiu, amidon modificat, amidon modificat de cartof, amidon modificat din porumb, annatto, antocianine, benzoat de sodiu, beta caroten, bicarbonat de amoniu, caragenan, caramel, carbonati de magneziu, carbonati de sodiu, carboximetilceluloza, carmin, caroten, citrat de sodiu, complexe de cupru ale clorofilei si clorofilinei, curcumina, difosfat de sodiu, esteri ai propan-1,2-diolului cu acizii grasi, extract de morcov, extract de sfecla rosie, faina din seminte de roscova, fosfat de calciu, fosfati de amoniu, guma carruba, guma de guar, guma de xantan, lecitina, mono si digliceride ale acizilor grasi, pectina, poliglicerol si poliricinoleat, propilen glicol, rosu capsuna, silicat de magneziu hidratat, sorbat de potasiu.

Studiul face parte dintr-un proiect de informare asupra produselor comercializate atât pe piața romanească, cât și pe cea europeană si este derulat de InfoCons – Organizație Națională pentru Protecția Consumatorilor (membră cu drepturi depline în cadrul consorțiului I.C.R.T. – International Consumer Research & Testing pentru produse și servicii la standarde europene), pentru ca alegerea cetățeanului consumator să fie făcută în cunoștință de cauză.