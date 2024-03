O timişoreancă de doar 15 ani cucereşte lumea circului (video)

O timişoreancă de doar 15 ani cucereşte lumea circului

”Te consideri un om curajos?” Asta o întreb pentru început. Mă priveşte cu ochi limpezi, perdeluiţi de gene dese şi răspunde, fără nici o ezitare, cu un ”Da” clar, răspicat, hotărât. ”Ce înseamnă pentru tine curajul?”.

”Pentru mine, curajul înseamnă să ai voinţa să încerci lucruri noi şi să fii doritor să înveţi”. E definiţia pe care o dă chiar ea, Anaïs Anouk Bădina, care, la 15 ani abia împliniţi, dă dovezi de fabuloasă şi absolut concretă cutezanţă practicând artele acrobaţiei. Vorbim despre asta într-una din încăperile tihnite şi elegante ale Casei cu Iederă, un simbol al Timişoarei pe care părinţii ei, Emese şi Ovidiu Bădina, au transformat-o într-un spaţiu cultural unic în peisajul oraşului.

Vreau, fireşte, să înţeleg cum s-a născut înclinaţia aceasta exotică pentru lumea circului, într-o vreme în care fetele de vârsta ei cochetează cu muzica, modellingul şi alte asemenea.

”Am fost dintotdeauna un copil atletic. Am mers, mică fiind, la balet, am făcut, mai aproape de zilele noastre, tenis de performanţă… Iubesc provocările, îmi place să-mi depăşesc limitele. Am experimentat parapanta, sar de pe stânci de la o înălţime de 9 – 10 metri, parasailing-ul, am fost şi la un simulator de skydiving…

Povestea cu circul a început când cu pandemia. În 2020 s-a rupt filmul cu tenisul şi, pentru că fraţii mei mai mici, Rania şi Egon, luau la grădiniţă ore de circ, m-am gândit să încerc şi eu. Cu asta vreau să ajung cât mai sus şi să ofer lumii spectacole memorabile”, mărturiseşte, zâmbind, tânăra artistă.

”Anaïs și-a descoperit pasiunea abia la unsprezece ani. Inspirată fiind de poveștile pline de magie și aventură ale fraților mai mici, Rania și Egon, ea a început să frecventeze Grupa de Creație de la Şcoala de Circ și să-și perfecționeze abilitățile, explorând diverse forme de expresie artistică, acceptând mereu provocările primite de la Uca (Raluca) și Imi (Imre). Cu fiecare spectacol și-a conturat un stil distinct, amestecând elemente de acrobație, jonglerie, funambulism și teatru într-un spectacol captivant și plin de viață.

Tehnica și-a perfectionat-o la Atena, sub îndrumarea Katerinei Soldatou. De aici a venit atenția pentru detalii și rigoarea. Șansa recentă de a participa la emisiunea „Românii au Talent” a fost momentul ei de cotitură, oferindu – i – se astfel o platformă amplă pentru a-și prezenta harul unic în fața unei audiențe largi. Cu fiecare apariție pe scenă, a reușit să surprindă și să încânte, atrăgând atenția tuturor prin abilitățile sale remarcabile și prezența scenică carismatică.

Unul dintre aspectele care definesc performanțele Anaïsei este inovația. Prin combinarea tehnicilor tradiționale ale circului cu elemente contemporane și chiar teatrale, ea reușește să creeze spectacole care nu doar încântă ochii, ci și captivează sufletele spectatorilor. Fie că traversează înălțimile pe cabluri de oțel ori jonglează cu obiecte neobișnuite, că se avântă în acrobații îndrăznețe sau că interpretează personaje pline de farmec și mister, fiecare moment al spectacolului său este o experiență memorabilă.

Pe lângă abilitățile ei fascinante de interpret, pentru cei doar 15 ani (abia împliniți), Anaïs impresionează și prin dedicația și pasiunea sa pentru artă. În spatele fiecărei performanțe se află ore de antrenament și perfecționare, precum și o dorință arzătoare de a transmite emoție și mesaj prin intermediul personajelor interpretate. Este o artistă care nu doar își încântă publicul, ci îl și inspiră să viseze și să își urmeze pasiunile. În iulie 2022 a fost parte din cel mai mare eveniment mondial de funambulism în Galway (la acea vreme Capitală Culturală Europeană).

Trupa BASALTO împreună cu 42 de tineri din Europa au pus la cale un imens spectacol care s-a bucurat de un succes pe măsură. Cu fiecare salt, fiecare jonglerie și fiecare zâmbet, ea demonstrează că visurile pot deveni realitate atunci când ești dispus să muncești pentru ele. Și mai e ceva. Să crezi în forțele tale. Să crezi în tine atunci când nimeni altcineva nu o mai face. Să crezi în superPUTEREA ta!. Cam asta am simțit să spun acum despre copila asta minunată a mea, a noastră”, a subliniat Emese Bădina, mama lui Anaïs.

O mai întreb pe tânăra acrobată cum a fost experienţa de la ”Românii au talent” şi îmi povesteşte că, iniţial, i s-a spus că melodia ce slujea ca fond sonor pentru numărul ei e prea lentă. O prietenă, Ioana Rebegel, un alt talent precoce, cu câţiva ani mai mică decât interlocutoarea noastră, i-a compus un alt fond sonor, care însă a fost respins, aşa că s-a revenit la prima melodie.

”Ce nu am ştiut eu a fost că făcuseră un remix, schimbând beat-ul pe alocuri, aşa că am fost nevoită să improvizez. Am reuşit! La un moment dat, am cochetat şi cu gimnastica artistică, însă regulile din domeniu mi s-au părut mult prea stricte. În circ ai libertate, poţi fi creativ. Mi-aş dori ca, pe viitor, să studiez la o facultate de profi – ele există în Franţa şi în Belgia, să fac spectacole frumoase şi, de ce nu?, să am propria mea şcoală de circ, ceva gen Cirque du Soleil”, continuă Anaïs.

Mai vreau să aflu ce o face fericită, iar răspunsul vine prompt şi absolut surprinzător. 99 la sută dintre oameni l-ar fi dat la modul general, dar puştoaica din faţa mea mi-l livrează la prezent: ”Mă face fericită că m-am trezit azi sănătoasă şi în formă, că afară e soare, că am fost la şcoală şi mi-a plăcut. Sunt în clasa a IX-a şi am colegi foarte faini, au fost very supportive cu mine când cu aventura de la ”Românii au talent”.

Şi – mi mai spune că iubeşte literatura engleză, că gândeşte în engleză şi că i-e drag să şi scrie în limba lui Shakespeare. Îi urez succes în continuare în cadrul emisiunii care i-a atras admiraţia unei ţări întregi – urmează o rundă eliminatorie şi apoi finala – iar replica ei e la fel de spectaculoasă ca ea însăşi: ”Înainte cu inima!”. Da, ”Înainte cu inima!”, dragă Anaïs!