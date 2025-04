O profesoară din Timişoara este acuzată de elevi şi părinţi că face prozelitism religios şi propagandă politică la orele de limba română

Elevii clasei a XII-a Științele Naturii de la Liceul “Nikolaus Lenau” au declanșat un protest spontan, luni, 7 aprilie 2025, când de la or 10 s-au adunat în fața școlii cu pancarte cu diferite mesaje în care şi-au arătat nemulțumirile. E vorba de o stare conflictuală care durează de câteva luni, cel puțin, și care nu a fost rezolvată de inspectoratul școlar județean, iar direcțiunea școlii nu poate face prea multe pentru a pune punct divergenţelor iscate între profesoara deja reclamată, pe deoparte, și elevii și părinții nemulțumiți, de cealaltă parte.

Totul a pornit de la un conflict serios între profesoara de limba și literatura română Adina Crăciunescu și elevii din clasele a IX-a Științele Naturii, a XII-a Științele Naturii și a XII-a Științe Sociale. Elevii acuză cadrul didactic de abaterea de la programa școlară, introducerea multor ore de veritabilă religie în locul limbii și literaturii române, audiția de cântece pop fără legătură cu materia, dar și un comportament abuziv.

Părinții copiilor din cele trei clase s-au implicat prin încercarea unui dialog cu direcțiunea liceului, care pe fond le dă dreptate. Au mers mai departe și au trimis petiții scrise către Inspectoratul Școlar Județean Timiș, însă această autoritate a trimis petițiile spre soluționare înapoi către conducerea Liceului “Nikolaus Lenau”.

Revenind la greva spontană de luni dimineață, elevii din clasa a XII-a N au decis să nu intre la ora de română și, în semn de protest, au ieșit în fața școlii cu pancarte pe care scria “Grevă! Ghinion! 12N”, “Ultima noapte de supunere, întâia noapte de revoltă” sau ”Inspectoratul să ne vadă, facem orele în stradă”.

“Cele sesizate sunt reale. Suntem nemulțumiți de metodele de predare ale doamnei profesoare, de materiile predate, de atitudinea ei. Ne ascultă abuziv, criteriile de evaluare sunt subiective, în plus, abuzează de exprimarea părerilor proprii la clasă, prozelitism religios, păreri politice care nu au legătură cu noi sau cu școala. Toate acestea s-au adunat în timp. Problemele sunt vechi de 4 ani, de când eram în clasa a IX-a. Acum suntem a XII-a și, în urma unei cercetări disciplinare a profesoarei, s-a promis că va fi schimbată de la clasă. Decizia fost revocată și de aceea am ieșit să protestăm. Măcar în ultimele două luni înainte de Bacalaureat vrem să avem o profesoară cu care să putem dialoga și învăța. Dacă pe noi ne-a afectat patru ani, nu de dorim ca elevii care sunt acum în clasa a IX-a să repete experiența noastră negativă, timp de patru ani, cu această profesoară”, ne-a declarat Daniel Roșu, reprezentantul elevilor din clasa a XII-a SN de la Liceul „Nikolaus Lenau”.

Un conflict generalizat

Metodele autoritare, impunerea unor subiecte pe care elevii și părinții le sesisează ca fiind în afara programei de care au nevoie, transformarea orelor și a unor teme de limba și literatura română în adevărate lecții de propagandă religioasă sunt principalele motive pentru care întâi elevii, apoi părinții lor au intrat în conflict cu profesoara Adina Crăciunescu.

Au avut loc mai multe discuții și chiar negociere, mediate de direcțiunea liceului, între părinți, diriginți și profesoara în cauză. De departe, cel mai flagrant abuz este condiționarea impusă de profesoara Adina Crăciunescu, prin care aceasta era de acord să se întâlnească cu părinții care au vrut să discute subiectele de examinare și baremul de notare la teste, doar dacă părinții acceptau ca respectivele conversații purtate în timpul programului de consultații să fie înregistrate. Lucru a cărui legalitate mai mulți părinți l-au pus la îndoială.

Nemulțumirile sunt încă din debutul anului școlar 2024/2025, când profesoara a început să impună subiecte, să aibă un comportament extrem de autoritar, cu aplicare de pedepse, dar și să dea o puternică tentă religioasă atât materiei predate, cât și lucrărilor pe care trebuiau să le producă elevii.

După discuții cu direcțiunea, care s-a arătat deschisă la nemulțumirile elevilor și ale părinților, după încercări de mediere cu profesoara, atât părinții elevilor de la clasa a IX-a N, cât și cei de la clasele a XII-a N și a XII-a ȘS au trimis sesizări scrise, în care au descris starea de fapt, către conducerea Liceului “Nikolaus Lenau” și către Inspectoratul Școlar Județean Timiș.

“Colectivul de părinți al clasei a XII-a N vă adresează și înaintează această sesizare pentru a semnala anumite nereguli apărute în relația dintre profesoara de limbă și literatură română Crăciunescu Adina și elevii clasei.

În baza observațiilor directe ale copiilor noștri din timpul orelor de limbă și literatură română, precum și a feedback-ului primit din partea acestora, am constatat următoarele aspecte care afectează procesul educațional:

1. Comportamentul general și gestionarea orelor

• doamna profesoară întârzie în mod repetat la ore; a devenit deja o obișnuiță ca dânsă să ajungă în clasă după 20-25 de minute de la momentul începerii orei. Anul trecut școlar a existat chiar situația când aceasta a ajuns cu un minut înainte de finalul orei, doar pentru a face prezența la clasă, ca mai apoi să plece. În mod absurd, doamna profesoară are un set de reguli, numite Regulile de aur, pe care îl face cunoscut elevilor la începutul fiecărui an școlar. Unele dintre aceste reguli încalcă drepturile elevilor și în această privință exemplificăm următoarele: în cazul în care un elev întârzie, acesta urmează să suporte consecințele și anume, va fi ascultat în fața clasei din toată materia predată de la începutul anului școlar;

• ca o consecință la cele enunțate anterior, doamna profesoară îsi prelungește adesea timpul de predare și pe perioada pauzelor, existând chiar situații în care profesorul care avea următoarea oră să intre în clasă și doamna profesoară de limbă și literatură română încă să fie la catedră;

• de cele mai multe ori, așa cum a fost și în cazul ultimei opere studiate Testament de Tudor Argezi, lecțiile trebuie copiate acasă, acestea fiind ori postate pe platforma Classroom, ori luate de la colegii din clasa paralelă XII STS. Astfel, elevii primesc ca temă să copieze documente Word chiar și de câte 3-4 pagini, cadrul didactic sugerând ideea că nu vrea să piardă timp din oră pentru ca elevii să își noteze ideile în caiet. Mai mult de atât, în cazul în care un elev nu își face „tema”, acesta va fi sancționat cu o bulină neagră notată în caietul personal al doamnei profesoare, iar la o a doua abatere de acest fel, elevul în cauză urmează să fie evaluat din toată materia;

• cadrul didactic depașește durata de corectare a lucrărilor, limita stabilită prin lege fiind de trei săptămâni (de exemplu, doamna profesoară a prezentat corectarea ultimei lucrări scrise la șase săptămâni de la susținearea acesteia);

2. Pregătirea pentru examenul de bacalaureat

• o problemă majoră ce ne îngrijorează pe noi, colectivul de părinți, dar și pe copii, este legată de acoperirea materiei de bacalaureat și de modul în care se desfășoară predarea acesteia în cadrul orelor de curs. Având în vedere că la finalul acestui an școlar, elevii clasei a XII-a N urmează să susțină probele scrise la examenul de absolvire a liceului vrem să aducem în atenția dumneavoastră următoarele aspecte:

• pe perioada celor trei ani, doamna profesor a predat materia din programa școlară doar parțial. Astfel, nenumărate opere litarare ce trebuie a fi studiate pentru rezolvarea subiectului III de la examenul de bacalaureat au fost total lăsate de-o parte (câteva exemple de opere ce ar fi trebuit predate până în clasa a XI-a inclusiv sunt: Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu, Maitreyi de Mircea Eliade, Enigma Otiliei de George Călinescu, Ion de Liviu Rebreanu, Baltagul de Mihail Sadoveanu, poezia Luceafărul de Mihai Eminescu etc.). Considerând faptul că doamna profesoară a susținut la clasă că este în urmă cu materia și în acest an școlar, nu știm când, sau mai bine zis, dacă operele enumerate mai sus vor mai putea fi predate până în luna iunie, la momentul susținerii examenului;

• adesea, discuțiile de la clasă iau o cu totul altă direcție, deviind de la subiect și ajungându-se la monologuri interminabile din partea cadrului didactic care, de cele mai multe ori, fac referire sau trimitere la pasaje biblice, orele de limbă și literatură română transformându-se astfel, mai degrabă, în adevărate ore de religie;

• de la începutul clasei a IX-a și până în prezent, doamna profesoară nu a exersat împreună cu elevii la clasă niciun eseu de tip BAC, de fiecare dată, aceștia având a-l face ca temă de casă sau primindu-l direct sub formă de test;

• doar la anumite opere studiate, cadrul didactic a pus la dispoziția elevilor materiale de studiu (de exemplu: eseuri de tip BAC pentru opere care apar în programa de examen);

• după o absență de o săptămână de la clasă, pe baza unui concediu medical, cadrul didactic i-a înștiințat inițial pe elevi că nu o să mai predea Testament de Tudor Arghezi (operă ce apare în programa de examen), pe motiv că dânsa presupune că elevii au studiat deja opera literară la meditații. Totuși, după două ore alocate poeziei, elevii au dat test. Considerăm inadecvate insinuările de acest tip;

3. Metodele de evaluare și relația cu elevii

• pe parcursul anilor, mai mulți elevi au sesizat faptul că modul de evaluare făcut de doamna profesoară de limbă și literatură română este, mai degrabă, unul subiectiv; de fiecare dată când a avut discuții în concradictoriu cu câte un elev la clasă sau un părinte, doamna profesoară a lăsat ca acest lucru să se reflecte și în viitoarele note acordate. Considerăm că procesul de evaluare practicat de cadrul didactic se bazează pe intimidare și pedepse, fapt ce afectează dezvoltarea psiho-emoțională a elevilor;

• pe motiv că doi elevi au plecat înaintea unei ore de suplinire de limbă și literatură română, doamna profesoară a considerat că este cazul să îi asculte, chiar dacă unul dintre elevi i-a explicat dânsei ca a lipsit din motive medicale și nu a venit nici ziua următoare la școală. Cel de-al doilea elev în cauză a fost evaluat oral pe o perioadă de o săptămână și jumătate, adică pe parcursul a șase ore la clasă, primind la final nota trei;

• evaluarea orală se întinde adesea pe parcursul a mai multor ore, lucru pe care îl considerăm un abuz de putere din partea cadrului didactic; mai mult decât atât, prin această abordare de evaluare orală se pierde foarte mult timp din oră și, implicit, din timpul de predare efectiv;

• în anii precedenți au existat chiar cazuri într-atât de tensionate apărute între cadrul didactic și elevi, încât elevii au ieșit plângând din sala de curs, acestora fiindu-le scrisă și o sesizare în care doamna profesoară explică „comportamentul neadecvat” de care au dat dovadă;

• rugată de o elevă să-i explice motivul pentru care i-a fost acordat un anumit punctaj la o lucrare scrisă, doamna profesoară i-a spus acesteia să meargă la meditații și să o întrebe pe profesoara de acolo care sunt criteriile de corectare dacă ea nu le cunoaște;

4. Comportament nepotrivit și promovarea unor idei controversate

• cadrul didactic răspândește teorii conspiraționiste la clasă (de exemplu, doamna profesoară a susținut în timpul orelor de curs ideea că limba latină derivă din limba română, și nu invers, invocând faptul că ar exista documente secrete la Vatican ce sunt ținute bine ascunse pentru a nu dezvălui adevărul; promovarea narativei cum că „legionarii adevărați” nu au fost responsabili de toate omorurile de care au fost acuzați, ci că mai degrabă au fost victimele unui sistem care încerca să-i învinovățească: asasinatul lui Nicolae Iorga nu ar fi fost vina legionarilor);

• promovarea de retorică pro-legionară care s-a manifestat, în special, în timpul orelor dedicate pregătirii examenului de bacalaureat din săptămâna altfel (16-20 decembrie, în ziua 17 decembrie) (rularea unui documentar1 care intervieva persoane cu afilieri legionare, acest documentar numindu-se Șapte cuvinte, iar intervalul unde se manifestă această poziție este de la minutul 5:20 la minutul 6:40; citarea dintr-o carte numită Sființii închisorilor care conținea citate de la o persoană numită Maica Mihaela Iordache, membră a Mișcării Legionare, în care aceasta susține corectitudinea cauzei legionare și nevinovăția lui Corneliu Zelea-Codreanu, banalizând crimele și atrocitățile comise de acești agenți; două dintre aceste citate sunt: „Vor veni mulţi care vă vor sili să recunoașteți că Mişcarea a avut un drum greşit şi că tot restul luptei a fost o rătăcire. Tuturor acestora le veţi răspunde răspicat: Ei nu au greşit. Ei ne- au scos din fundul unei adânci prăpăstii de întuneric, dezmăț şi necredinţa. Au aprins o făclie şi am mers cu toţii ţintă spre ea. Dacă am greşit că am scos sabia, am şi acceptat să fim răpuși prin ea şi este adevărat că au curmat vieţi de oameni pe care nu aveam dreptul să le frângem. Dar astăzi, ridicaţi pe jertfele scumpe ale celor ce ne-au fost călăuze, vedem cărarea cea adevărată şi suntem siguri de lumină. Am vorbit despre Hristos şi am mers în parte, după puteri, pe urmele Lui. Acum suntem total ai lui Hristos şi, alături de El, drumul nostru înseamnă dragoste şi lăsarea tuturor celorlalte, inclusiv a răzbunării, pe seama lui Dumnezeu, iar grija noastră să fie una singura: aceea de a cunoaşte voia Lui şi apoi de a o îndeplini întocmai”. – Maica Mihaela Iordache, membra a Miscarii Legionare, și „Corneliu Zelea-Codreanu este nevinovat şi pentru acest adevăr sunt gata de moarte”. – Maica Mihaela Iordache);

• mai mult de atât, nu sunt puține dățile când doamna profesoară a făcut remarci nepotrivite (câteva exemple: există suficiente dovezi care să ateste faptul că Ortodoxia este religia corectă, pandemia a fost doar un experiment social, antibioticile sunt anti-viață, a numit un elev de la clasă „copil cu nevoi speciale” etc.);

5. Solicitarea unor resurse și activități nejustificate

• în clasa a IX-a, doamna profesoară a solicitat achiziționarea unui auxiliar cu 54 de teste de pregătire pentru examenul de bacalaureat, urmând ca în acest an școlar, elevilor să li se ceară cumpărarea altuia, acesta având 72 de teste. Ciudat este faptul că, până în momentul de față, niciun test din cele două auxiliare nu a fost rezolvat la clasă, în ciuda „necesității” achiziționării acestora;

• anul trecut școlar, domna profesoară le-a cerut elevilor să pregătească o scenetă de teatru la opera literară Ion de Liviu Rebreanu, fără ca măcar să fi predat sau discutat ceva legat de această operă în prealabil. Motivul solicitării doamnei profesoare se baza pe faptul că în acea săptămână dânsa avea inspecție la clasă și voia ca și doamna inspector să vadă „modul interactiv” de desfășurare a orelor de limbă și literatură română;

• în clasa a IX-a, elevilor li s-a solicitat să rezolve integral o culegere destinată claselor a III-a și a IV-a, intitulată Caruselul ortogramelor. Deși ni s-a cerut acordul pentru achiziționarea acesteia, considerăm că o astfel de sarcină nu este potrivită pentru elevi de liceu care au obținut rezultate remarcabile la Evaluarea Națională. În plus, doamna profesoară le-a comunicat elevilor că, în cazul în care cineva refuză să achiziționeze și să rezolve auxiliarul, acesta va fi evaluat printr-un test.

În lumina celor prezentate mai sus, considerăm că aspectele semnalate reflectă un comportament necorespunzător și o abordare didactică neadecvată, care afectează semnificativ procesul educațional al elevilor din clasa a XII-a N. Având în vedere importanța crucială a acestui an școlar pentru viitorul elevilor noștri, vă solicităm respectuos să analizați cu prioritate situația și să luați măsurile necesare pentru a asigura un mediu educațional echilibrat, bazat pe profesionalism și respect reciproc.

În acest sens, solicităm respectuos schimbarea doamnei profesor Crăciunescu Adina cu un cadru didactic capabil să gestioneze cu responsabilitate pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat, astfel încât aceștia să poată beneficia de șanse egale pentru performanță.

Vă mulțumim pentru atenția acordată și așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră la această sesizare.

Prezenta sesizare este înaintată conducerii școlii în urma unei decizii adoptate de comitetul de părinți al clasei a XII-a N, în cadrul căreia ….. voturi „DA” au fost exprimate în favoarea întocmirii acestui demers.

Cu respect,

Colectivul de părinți al clasei a XII-a N”, se arată în sesizarea trimisă de părinții elevilor din clasa a XII-a N.

Detalii șocante apar în sesizarea părinților care au copii în clasa a IX-a N.

“Colectivul de părinți ai elevilor din dasa a IX-a N formulează și înaintează spre competenta soluționare prezenta:

SESIZARE

prin care își exprimă dezacordul privind modalitatea de predare a disciplinei Limba și

literature română la clasa a IX-a N de către doamna profesoarã CRĂCIUNESCU ADINA.

Dorim să vă supunem atenției următoarele probleme intervenite în derularea orelor precum și în predarea materiei Łimba și literatura română la clasă, în perioada care s-a scurs până în acest moment, de la începerea anului școlar 2024-2025:

– Vă rugăm să aveți în vedere că de la începutul anului şcolar și până în prezent, adică pe o perioadă de 3 luni de zile, cadrul didactic nu a predat la clasă materia din cadrul programei școlare, copiilar fiindu-le predate exclusiv operele literare “Adam și Eva” şi “Porunca” de Tudor Arghezi.

În cadrul orelor de limba și literatura română, doamna profesoară predă de fapt la clasă veritabile ore de religie și nicidecum de limba română, punctând la ore elevii în funcție de răspunsurile oferite în baza învățăturilor biblice și nu raportat la materia pe care este îndreptățită și datoare să o predea, conform organigramei școlii.

În prezent, din 19.11.2024, se prezintă în orele de limba și literatura română câte un proiect (au fost stabilite 7 grupe – până în 29.11.2024 au prezentat doar 3 grupe), copiii fiind întrerupți de comentariile d-nei profesoare despre Biblie, ajungând ca aceasta să vorbească inclusiv despre Arca łui Noe, lipsa unui buric al lui Adam și al Evei conform Bibliei (?), Vechiul Testament etc.

– În cadrul orelor de limba și literatura română li s-a explicat copiilor că femeia este subordonată bărbatului şi că numai datorită bărbatului aceasta va ajunge in Rai, interpretând poezia “Adam și Eva” în acest sens.

În cadrul orelor de la clasă (o jumătate de oră) doamna profesoarã a afirmat următoarele idei: a) și-a arogat titlul de „cel mai bun profesor al acestei școli”,

b) comunicându-le elevilor că este dorită în toate şcolile, mai puțin în această şcoală;

c) fiindcă nu vrea să facă ilegalități (?), este urâtă de anumite persoane care doresc să o înlăture din șoală, dar dumneaei este acoperită de adevăr,

d) i-a îndemnat pe copii să le transmită părinților să nu se lase manipulați de anumite informații/terțe persoane cu privire la competențele sale (A anunțat că are înregistrări conform cărora a fost amenințată de părinții altor elevi din școală!).

În cadrul orelor de la clasă (o oră întreagă) copiii au ascultat cântece (Al Bano și Romina Power) cu explicații legate de acești cântăreți fără nicio legătură cu programa sau cu o opera literară studiată.

– În timpul unei ore, doamna profesoară a solicitat unui elev să nu mai poarte un tip de tricou, deoarece nu îi plăcea mesajul de pe tricou (mesajul era cenzurat şi nu putea fi citit: I’m so tired of this sh*t).

În momentul în care un elev nu a adus un consimțământ solicitat de doamna profesoară cu privire la obligativitatea achiziționării unui manual auxiliar (Ghid complet pentru bacalaureat, cu 72 de teste, la clasa a 9-a!), acesta a lost evaluat de d-na profesoară şi oral și scris pe parcursul mai multor ore, până ce a adus documentul cerut.

Fiindcă o elevă a mestecat gumă în timpul orei, a fost ascultată o oră întreagă legată de poezia “Adam și Eva”, în care trebuia să dea exemple de figuri de stil fără a putea avea în față textul literar.

În cadrul evaluării orale din clasă, una dintre întrebări a fost „Care a fost întrebarea pe care am pus-o elevului anterior?” iar când elevul nu a putut reda în integralitate întrebarea, d-na profesoară nu a reformulat întrebarea, ci a trecut direct la depunctarea elevului (sancționarea cu o notă foarte mică).

Pentru evaluarea scrisă, elevii au primit prin intermediul platformei Google Classroom să copieze și să învețe pe de rost comentariile doamnei profesoare referitoare la poeziile “Adam şi Eva” şi “Porunca”, aceste comentarii fiind axate exclusiv pe Biblie şi legătura textelor cu Biblia. (Primul comentariu a fost postat duminică, iar la ora 18:00 elevii au fost informați prin intermediul platformei WhatsApp să se logheze cu adresa de nlenau, iar informațiile să fie copiate în caiete până marți).

– Trecerea la o altă lecție este lipsită de explicații din partea cadrului didactic; copiii sunt anunțați să citească din carte și să răspundă, în scris – temă, la toate întrebările propuse, fără nicio explicație sau lectură prealabilă.

D-na profesoară întârzie la toate orele de clasă și drept urmare nu respectă pauzele elevilor, nepermițând acestora să plece în pauză când se sună și continuând orele de limba și literatura română şi în timpul pauzei.

-D-na profesoară nu vorbește corect gramatical la clasă şi adecvat cadrului educativ în care se află, aici putând fi date mai multe exemple: Nu, fă!, 0 fost…, Am mulți „hateri”… etc).

-D-na profesoară nu răspunde la întrebări puse de elevi (ori de unii elevi), ignorând din partea acestora până şi întrebările despre conținutul lecțiilor.

-D-na profesoară le solicită copiilor să aducă la clasă un volum de poezii de Tudor Arghezi, punctând anumite aspecte în dosarul dânsei, însă aceste volume nu au fost deschise de copii la clasă în vederea studierii operei, fiind de fapt aduse doar pentru a arăta doamnei profesoare, fizic, existența acestuia, nicidecum pentru a studia ceva din ele.

Deşi la începutul anului a trebuit achiziționat un volum de teste de bacalaureat (Ghid complet pentru bacalaureat, cu 72 de teste) la solicitarea d-nei profesoare, fapt pentru care a trebuit să predăm un acord acesteia, nu s-a efectuat niciun test din acest manual auxiliar achiziționat din banii părinților, care era „atât de necesar la clasă”, dìn punctul de vedere al d-nei profesoare.

Nu respectă programa școlară și nu respectă dreptul elevilor la educație.

-Complet în afara atribuțiilor sale, d-na profesoară de limba și literatura română a ocupat primele 4 ore (!) din structura anului şcolar, modulul I, cu prelucrarea unui set de Documente legislative: Legea 198/2023 — art.106 Drepturile și obligațiile beneficiarilor sistemului de învățământ; art.15. Interdictii/Statut; art.14- 15.Statutul elevului (Îndatoririle/obligațiile elevilor/ Interdicții); ROFUIP — art.VIII: Dobândirea şi exercitarea calității de elev.

Considerăm că este vorba de un abuz aici atât în privința ocupării timpului rezervat predării şi învățării conținuturilor științifice la disciplina Limba și literatura română, cât și în privința îndatoririlor la clasă: d-na Crăciunescu nu este profesor diriginte la clasa a IX-a N, datoria de a face cunoscute aceste prevederi legislative revine dirigintelui, care, de altfel, a acoperit eficient nevoia de informare atât față de elevi, cât și față de părinți, în timpul primei ore de dirigenție, respectiv al primei ședințe organizate cu părinții.

Considerăm că astfel de manifestări la clasă din partea unui profesor de limba română nu fac cinste prestigiului unei școli de calibrul Liceului Teoretic “Nikolau Lenau”; că interferează în mod direct cu libertatea de exprimare a elevilor, cu libertatea de a-și alege și exprima identitatea religioasă, cu dreptul elevilor la o educație de înaltă calitate și profeslonalism din partea cadrelor didactice, cu dreptul elevilor de a urma şl asimila la clasă programa şcolară anuală.

De asemenea, susținem toate sesizările și reclamațiile efectuate de elevii clasei a IX-a N, care conțin în detaliu toate problemele sesizate de elevi la clasă.

Considerăm că acțiunile doamnei profesoare vin în contradicție flagrantă cu următoarele:

1. Dispozițiile art. 87 din Legea 198/20Z3 care prevăd faptul că:

o Disciplina Religie poate fì predată numai de personalul didactic calificat, conform prevederilor prezentei legi, şi avizat de cultele religioase recunoscute oficial de stat, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al Ministrului Educației. În conformitate cu metodologia, Ministerul Educației încheie protocoale de colaborare cu cultele religioase recunoscute oficial de stat.

o Ori, doamna profesoară nu are niciun drept să predea religia în cadrul orelor de limba şi literatura română și, mai mult, să evalueze elevii în funcție de cunoștințele acestora cu privire la Biblie şi nu la materia predată.

2. Având în vedere că, în conformitate cu programa școlară trebuie parcurse în decursul anului școlar 2024 -2025, 5 teme, cu obligativitatea studierii a 2 titluri pe temă, şi având în vedere că în prezent elevii din cadrul dasei a IX-a N nu au parcurs nicio altă operă Iiterară în afară de cele două poezii Adam şi Eva și Porunca de Tudor Arghezi, considerăm că se aduce atingere drepturilor elevilor la o educație conformă, fiindu-le încălcate elevilor drepturile conferite prin Statutul elevului și anume:

o Art.6 aIin.6 Elevii aparținând minorităților naționale au dreptul la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase

o Art. 7 2.b) dreptul de a beneficia de o educație de calitate în unitățiIe de învățământ, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învățământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competențelor-cheie şi a atingerii oblectivelor educaționale stabilite prin profilul absolventulul de liceu;

o 11.k) dreptul la o evaluate obiectivă;

3. Elevilor li se încalcă drepturile prevăzute de Legea 198/2023 a învățământuIui preuniversltar:

o Art. 3 Principiile care guvernează învățământul preuniversitar sunt: b)principiuI caIității – în baza căruia activitățile de învățământ se raportează la standarde de calitate şi la bune practici naționale, europene şi internaționale;

c) principiuI relevanței – presupune o ofertă educațională realistă, actualizată şi corelată cu nevoile elevilor de dezvoltare personală, cu domeniile de cunoaştere, cu valorile socioculturale şi cu cerințele pieței muncii;

d) principiuI eficienței – în baza căruia se urmăreşte obținerea de rezultate educaționale preconizate, prin gestionarea resurselor existente;

e) principiuI libertății de gândire şi al independenței față de ideologii, doctrine politice şi religioase;

o Art. 106

a) dreptul de a avea acces la educație de calitate şi gratuită, în sistemul de învățământ de staŁ

c) dreptuI de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi libertăților celorlalți participanți;

– Astfel d-na profesoară încalcă următoarele articole din Legea 198/2023 a învățământului preuniversitar:

– Art. 209 c)manifestarea convingerilor politice şi prozelitismul religios în spațiul școlar;

– Art. 228 Personalul didactic are următoarele obligații :

a)exercitarea cunoştințelor şi competențelor cu profesionalism, astfel încăt procesul de predare-învățare-evaluare să fie de înaltă calitate, prin respectarea principiilor de etică profesională;

c)sprijinirea excelenței şi motivarea în învățare, în sensul atingerii potențialului maxim al fiecărui elev, astfel încât acesta să-şi descopere abilitățile, talentele şi să le fructifice;

e) respectarea diversității pentru a genera elevilor atitudini incluzive şi tolerante;

4. Astfel, prin acțiunile d-nei profesoare, considerăm că se încalcă și Regulamentul cadru din 2024 (publicat în Monitorul Oficial nr.795 bis/12.VIII.2024) privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar, și anume:

– prin activitatea efectuată la clasă se încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială,care pun în pericol sănătatea, integritatea fizică sau psihică a beneficiarilor primari sau a personalului din unitatea de învățământ în contradicție cu dispozițiile art. 4 din Regulament

– Art. 39: (3) Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită beneficiarilor primari, o vestimentație decentă şi un comportament responsabil.

– Art. 102 (4)RezultatuI evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc, nu poate fi folosit ca mijloc de coerciție, acesta reflectând strict rezultatele învățării, conform prevederilor legale, ori d-na profesoară efectuează evaluări orale ale elevilor la clasă ca şi mijloc de coerciție.

Art. 105 Testele de evaluare şi subiectele de examen de orice tip se elaborează pe baza cerințelor didactic-metodologice stabilite de programele școlare, parte a curriculumului național, d-na profesoară stabilind criterii în baza unor cerințe proprii care exced programei şcolare și curriculumului national.

Solicităm unității școlare să dea curs cu celeritate sesizării și să procedeze la înlocuirea profesorului de limba și Iiteraura română de la clasa a IX-a N cât de repede este posibiI, în limitele legii și ținând cont de detaliile expuse mai sus. La ora actuală, prejudiciul este în totalitate al elevilor, ori, interesul elevilor ar trebui să primeze oricând”, a scris în sesizare părinții elevilor din clasa a IX-a N.

S-a rezolvat: legal nu se poate

Există și un răspuns din partea IȘJ Timiș, din data de 21 ianuarie 2025, adresat petiționarilor din clasa a XII-a N, prin care reprezentanții inspectoratului școlar, prin care părinții sunt informați că pisica a fost aruncată înapoi în curtea școlii…” a fost transmisă pe cale administrativă Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau”, în vederea rezolvării problemelor semnalate/reclamate în conținutul acesteia”.

Am încercat încă de dimineață să o contactăm pentru un punct de vedere pe Gabriela Mateiu, directoarea generală a Liceului Nikolaus Lenau, însă nu am primit niciun răspuns până la scrierea acestui material. De asemenea am dorit să luăm un punct de vedere și profesoarei Adina Crăciunescu însă nici acest lucru nu a fost posibil, însă conform legii, au dreptul la replică.

Aura Danielescu, inspector general al IȘJ Timiș, a declarat pentru Renașterea bănățeană că schimbarea în acest moment a profesoarei nu este posibilă legal.

“La protestul de dimineață al elevilor a fost colegul meu, inspectorul școlar general adjunct, după ce ne-a anunțat doamna directoare despre protest. Sigur că elevii își doresc, din motive întemeiate pe care ei le susțin, schimbarea de la clasă a profesoarei de limba română. Acest lucru nu este posibil cât timp este un post de continuitate la acea clasă. Doar dacă ea renunță la continuitate poate fi alocat un alt cadru didactic. Dar, fiind în timpul anului școlar, ar însemna ca și un al doilea cadru didactic, care să o înlocuiască pe doamna profesor, să renunțe la propria clasă la care are deja continuitate. Copiii nu înțeleg lucrul acesta. Sunt niște aspecte legale pe care, din păcate, în situația actuală, trebuie să le luăm în considerare. I-am asigurat pe copii, prin inspectorul general adjunct, că vom monitoriza cu maximă atenție atât noi, cât și școala, parcursul activității doamnei profesor și că încercăm tot ceea ce se poate pentru ca ei să depășească cumva momentul de față și să își umple lacunele pe care le au în privinţa cunoștințelor, dacă la clasă se constată, din punct de vedere al actului didactic, că doamna profesoară nu își face treaba. A fost deja într-o comisie de cercetare disciplinară, a fost și sancționată, însă, ca să se ajungă să i se ia clasele unde predă, lucrul acesta, copiii trebuie să înțeleagă, este imposibil în acest moment”, ne-a declarat Aura Danielescu, inspector general al IȘJ Timiș.