O poveste cu final trist pentru peste 1.600 de copilaşi din Timiş

Viața părinților copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) înscriși în învățământul de masă se complică, din cauza lipsei de logică în luarea unor decizii. În acest an, copiii au primit banii pentru masă doar pe luna septembrie, cu toate că Legea educației le garantează dreptul la acest ajutor.

Blocajul în găsirea unei soluții pentru virarea banilor s-a produs încă de la începutul acestui an, astfel că în perioada ianuarie-iunie 2017, banii pentru pentru asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțamintei nu au mai ajuns la beneficiari.

Părinții spun că motivul invocat de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Timiș este lipsa unei metodologii de aplicare a legii. Cu toate acestea, în alte județe, lipsa metodologiei nu a fost un impediment în virarea banilor către copii. Lipsa acestui ajutor înseamnă înseamnă un efort financiar suplimentar foarte consistent pentru părinți, ținând cont că aceștia trebuie să plătească diferite terapii de recuperare medicală (doar o oră de kinetoterapie costă 70 de lei).

”Deși banii există și au o destinație clară, noi nu putem intra în posesia lor. Acești copii au dreptul la alocația de hrană și la banii pentru îmbrăcăminte și rechizite”, spune Claudia Terigariu, mama unei fete care, legal, beneficiază de acest sprijin.

”Anul acesta, copiii din centre maternale din județul Timiș au beneficiat de aceste sume, însă cei cu CES, nu. Asta este discriminare”, spune Vasilica Han, de profesie juristă, care a decis să îi ajute pe acești părinți în păienjenișul legislativ.

Astfel, mărturie a nedreptății stau deciziile luate în alte județe, unde s-au alocat banii copiilor. De asemenea, în Suceava, părinții au obținut banii alocați pentru 2016 în instanță, pe baza faptului că metodologia nu schimbă drepturile copiilor. Și totuși, în Timiș se întâmplă cu totul altceva. De luni bune părinții sunt puși pe drumuri, de la Inspectoratul Școlar Județean Timiș la primării, bătând la zeci de uși în găsirea unui răspuns pe care nu îl mai primesc.

Aura Danielescu, inspector școlar general, susține că neînțelegerea a pornit din cauza unei ședințe pe care a avut-o cu directorii de școli. ”Am avut o ședință cu directorii și le-am spus că hotărârea de guvern nu le dă voie să dea banii retroactiv. De aici a pornit totul. Acum, fiecare face cum crede de cuviință. Sunt școli în județ unde s-au dat banii pe lunile ianuarie-iunie, pentru că nu au înțeles metodologia de aplicare a legii”, susține Aura Danielescu.

În fapt, banii pentru copiii cu CES sunt în vistieriile primăriilor, sumele fiind prinse în bugetele locale, pe baza unei estimări realizate la finele anului trecut. De asemenea, legea există, în cea a educației specificându-se că acești au copii au dreptul la banii pentru hrană (pentru anul 2017 este vorba despre 16,6 lei pe fiecare zi de școală) și la cei pentru rechizite, îmbrăcăminte și altele.

Tot ce lipsea era metodologia de aplicare a legii. Pe anul 2016 a existat o hotărâre de guvern, valabilă doar pe anul trecut. Pentru acest an, hotărârea s-a publicat în Monitorul Oficial de-abia în august. Pe baza acesteia, fiecare director de școală a decis să ofere sau nu banii, în funcție de cum a interpretat hotărârea. În Mașloc, de exemplu, banii au ajuns la părinți.

”Eu am aflat întâmplător că în unele școli s-au dat banii, după ce m-a sunat un director al unei unități de învățământ și m-a întrebat ce să facă. I-am spus că el este ordinator de credite, însă hotărârea spune clar că banii nu pot fi dați din urmă. La următoarea ședință cu directorii am spus acest lucru. De aceea am devenit eu vinovată, iar părinții vin la inspectorat să depună memoriu, pentru că le-am transmis directorilor să se conformeze legii”, spune Aura Danielescu.

În județul Timiș există 1.673 de copii cu cerințe educaționale speciale.