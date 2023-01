O nouă înfrângere în instanță, la Curtea de Apel, pentru administrația Timișoarei. E definitivă!

„Prin Decizia Civila nr. 10/11.01.2023, DEFINITIVA, pronuntata in dosarul nr. 5749/30/2021, Curtea de Apel Timisoara a respins recursul formulat de recurentii-parati Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Primarul Municipiului Timisoara in contradictoriu cu intimata-reclamanta… prin Sindicatul Liber al Salariatilor din Primaria Municipiului Timisoara, impotriva Sentintei Civile nr. 536/14.06.2022, pronuntata de Tribunalul Timis in dosarul nr. 5749/30/2021.

Prin Sentinta Civila nr. 536/14.06.2022 pronuntata de Tribunalul Timis in dosarul nr. 5749/30/2021, instanta a ADMIS actiunea formulata de reclamanta …, prin Sindicatul Liber al Salariatilor din Primaria Municipiului Timisoara si din Serviciile Publice aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, in contradictoriu cu paratii Municipiul Timisoara prin Consiliul Local si Primarul Municipiului Timisoara, avand ca obiect drepturi banesti.

OBLIGA paratii la acordarea in favoarea reclamantei, incepand cu data de 01.01.2019, a INDEMNIZATIEI LUNARE PENTRU TITLUL STINTIFIC DE DOCTOR, in cuantum de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, conform dispozitiilor art. 14 alin. 1 din Legea nr. 153/2017.

OBLIGA paratii la calcularea sumelor lunare aferente indemnizatiei pentru titlul stiintific de doctor, incepand cu data de 01.01.2019, INDEXATE cu coeficientii ratei inflatiei de la data scadentei fiecarei sume”, a transmis Sindicatul Liber al Salariaților din Primăria Municipiului Timișoara, în urma deciziei de miercuri a Curții de Apel Timișoara.