O mamă însărcinată şi cu copilul în braţe, gazată de jandarmi

O familie de clujeni s-a găsit în mijlocul scandalului care a izbucnit pe Cluj Arena, la finalul meciului dintre U Cluj și FC Hermannstadt.

Familia Coste a coborât din peluza în care se aflau suporterii U Cluj, în momentul în care au izbucnit incidentele. Cristian Coste era cu soția însărcinată și cu fiul lor.

„Soția mea avea bilet la tribună, dar a venit în peluză pentru că era soare și cald. Când am văzut că suporterul a intrat în teren și au izbucnit altercații, noi am plecat. Am coborât, iar soția s-a dus până la baie. Eu am rămas pe culoar alături de un prieten și aveam băiatul în brațe.

Atunci au venit în fugă suporterii și după ei erau jandarmii. Când m-au văzut, direct mi-au dat cu lacrimogene în față, deși se vedea că am un copil în brațe. Am apucat să îi feresc fața. Nu am mai știut de mine. Nu mai vedeam nimic. Pe soția mea și pe copil i-a luat cineva și i-a dus în tribună. Când i-am găsit, ne-am dus la ambulanță pentru că mă ardea fața și mâinile.

Acolo, pe teren, lângă ambulanță, le-am spus jandarmilor că nu au văzut că am un copil și că ne pot omorî. Atunci a venit un alt jandarm și iarăși ne-au dat cu gaze în față, mie, soției și copilului, care are astm.

Am ajuns la UPU Cluj, unde am primit îngrijiri, iar azi mi-am scos certificat medico-legal. Voi depune plângere împotriva jandarmilor pentru abuz.”, a relatat Cristian Coste, pentru stiridecluj.ro.

Internaţi în spital, mama şi fiul ei au aflat de la medici că aceştia au sunat la Jandarmerie pentru a afla ce conţine spray-ul lacrimoneg, ca să ştie cum tratează pacienţii, iar jandarmii au spus că nu e niciun pericol, se înăltură efectele cu apă la temperatura camerei şi săpun. Întâmplarea a fost povestită de femeie pentru Ziarul Clujean, scrie observator.tv.