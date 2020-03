O companie din Timișoara donează Spitalului „Victor Babeș” tot profitul realizat în Banat

O comanie din Timisoara, furnizor roman de energie electrica si gaze naturale pentru societati comerciale si locuinte, se afla printre primele din Banat care raspund imediat pozitiv apelului de a sprijini activitatea Spitalului de Boli Infectioase “Victor Babes” din Timisoara, in lupta impotriva epidemiei cu virusul Covid-19.

Initiativa si decizia de implicare apartine Restart Energy, care, de-a lungul timpului, a sprijinit domenii ca sanatatea, educatia si mediul inconjurator și, in anul 2014, a contribuit la reabilitarea si modernizarea Salonului Elias din Maternitatea Bega din Timisoara.

“Credem cu tarie ca acesta este un moment critic, in care orice implicare salveaza vieti. Ne dorim sa sprijinim, cu tot ce putem, medicii si personalul medical, deoarece ei lupta in linia intai zilele acestea, si isi pun in pericol propria sanatate si siguranta pentru noi, toti ceilalti.

Asadar, am hotarat sa donam tot profitul realizat in Banat, de la inceputul anului, cat si pe toata perioada crizei actuale, catre Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes” din Timisoara, in scopul achizitiei de consumabile si echipamente necesare ingrijirii pacientilor internati, pentru dotarea cu echipamente de protectie a medicilor si pentru programe de limitare a epidemiei Covid-19.

Estimam ca valoarea totala a donatiei pentru anul 2020 sa se ridice la aproximativ 50,000 euro si speram ca modelul nostru de implicare să fie preluat si de alti antreprenori si de cat mai multe companii, pentru ca doar uniti reusim sa trecem peste aceasta provocare”, a declarat Armand Doru Domuta, director Restart Energy.

Totodata, incepand cu data de 16 martie, Restart Energy a creat o linie telefonica speciala prin care clientii din Timisoara si zonele limitrofe, aflati in autoizolare, pot solicita plata facturii la domiciliu, iar persoanele varstnice pot solicita sprijin in realizarea cumparaturilor de alimente sau medicamente.

Restart Energy este un furnizor national si independent de energie electrica si gaze naturale pentru locuinte si companii, cu 100% capital romanesc, infiintat in Timisoara, in timpul perioadei de liberalizare a acestui sector in Romania.