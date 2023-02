Numărul firmelor radiate la nivel naţional a crescut cu peste 10% în 2022. Situația în județul Timiș

Numărul firmelor radiate la nivel naţional a crescut cu 10,08% în 2022, comparativ cu perioada similară a anului anterior, până la 73.639 radieri, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), scrie Agerpres.

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti – 12.269 (plus 12,33% faţă de 2021) şi în judeţele Cluj – 3.592 (plus 23,52%), Constanţa – 3.240 (plus 7,53%) şi Timiş – 3.202 (plus 7,38%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 581 (în creştere cu 5,64% faţă de 2021), Covasna – 594 (plus 10%) şi Călăraşi – 606 (plus 4,66%).

Creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Botoşani (plus 26,10%), Gorj (plus 26,44%) şi Vaslui (plus 26,26%).

În perioada analizată au fost consemnate scăderi în ceea ce priveşte numărul firmelor radiate doar în judeţele Caraş-Severin (minus 12,74%), Brăila (minus 11,17%), Alba (minus 8,01%) şi Satu Mare (minus 4,28%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 19.849 (plus 6,59% raportat la 2021), construcţii – 6.702 (plus 8,08%) şi activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 6.195 (plus 10,33%).

Foto: arhivă cu rol ilustrativ