Narcisa Suciu revine pe scenă la Timișoara

Sfârșitul de an o va prinde pe Narcisa Suciu în țara natală, chiar dacă de mai bine de 10 ani s-a stabilit în Findlanda, alături de soțul ei, Veikko Miettinen și de fiica ei, Daniela.

Cântăreața va demara la începutul lunii viitoare turneul ”Crăciunul meu” în pricipalele orașe din țară.

“Finalul de an mă prinde în România, o dată pentru că așa îmi doresc, dar, în al doilea rând, pentru că chiar am treabă. Am un turneu care cuprinde toate zonele folclorice, ajung în vreo 20 de orașe, începem pe 4 decembrie la Brașov și terminăm pe 27 decembrie la Constanța împreună cu colegii mei.

Și mai am un invitat care va cânta alături de noi, este unul dintre colegii din copilărie, de la care eu am învățat niște colinde și care nu face din asta meserie, meseria lui e alta, însă e una dintre cele mai frumoase voci pe care le-am auzit vreodată în viața mea.

Îl cheamă Cătălin Dumitraș și dacă îl căutați pe youtube, o să îl găsiți, el va fi invitatul meu. Și o să mergem în Brașov, Iași, Botoșani, Focșani, Baia Mare, Cluj, Timișoara, Arad, în toată țara”, a spus Narcisa Suciu, scrie playtech.ro.

Concertul din Timișoara este programat pentru data de 17 decembrie, la Sala Capitol.

Sursa foto: Facebook/Narcisa Suciu